Hay condiciones para votar reforma educativa: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo , diputado por Morena y presidente de la Cámara de Diputados , informó que mañana se retomará la discusión de la reforma educativa y consideró que hay condiciones para votarla. "Mañana se va a retomar el tema, es posible que se vote, en cuanto a la obstrucción que estuvo ejecutando la CNTE, ellos ya ofrecieron reunirse el viernes, creo que ya tenemos un espacio. "Considero que hay condiciones para votar", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula. El diputado agregó que "está bastante bien la reforma educativa" , pero que la bancada de Morena deberá trabajar para que sea aprobada. Señaló que buscar una sede alterna para sesionar por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no es una opción "porque un parlamento debe sesionar en su local". "No vale la pena, porque parece que estás corriendo, huyendo, no sirve para nada, se enteran y van al otro lugar, es algo de nunca acabar", indicó. Respecto a que la bancada del PAN, liderada por Juan Carlos Romero Hicks , solicitó su remoción como presidente de la Cámara de Diputados, señaló que "es una tontería" y que no puede ser cesado porque la mayoría en la elección lo respalda.LINK ORIGINAL: Vanguardia

