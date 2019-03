Hay cero posibilidades de que lo apruebe el Senado: Damián Zepeda

Entornointeligente.com / Hay cero posibilidades de que la fracción legislativa del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores apoye la iniciativa para aprobar la revocación de mandato en México, aseveró Damián Zepeda Vidales. En entrevista, el senador panista dijo que, personalmente, está a favor de establecer en la Constitución la figura de revocación de mandato, pero no de la forma que se contempla en la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su discusión y, eventualmente, para su aprobación. En su opinión, con esta iniciativa en materia de consulta popular y revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, lo que quieren es usar la popularidad del mandatario para que se ponga a hacer campaña en favor de Morena en la elección intermedia de junio de 2021. “No es una revocación de mandato genuina, legitima y honesta. Trae un truco: están tratando de romper la equidad de la contienda; están atacando la democracia “, aseguró. El también exlíder nacional panista mencionó que no es genuina esa iniciativa porque plantean que sea concurrente con la elección de diputados federales, lo cual haría, que el presidente vaya a la boleta y, con ello, “lo que buscan es que arrastre a todos los candidatos de Morena. Esto rompe con el principio de equidad”. Recordó que López Obrador, cuando hizo campaña en el 2006, se quejaba de las declaraciones del entonces presidente Vicente Fox, pero ahora, quiere ir más allá al pretender estar en la contienda usando la figura de la revocación de mandato. “Eso no está bien, están queriendo agandallar; están queriendo dominar las elecciones de manera tramposa”, abundó. El legislador sonorense expuso que otro elemento que demuestra que no es un auténtico ejercicio de revocación de mandato, sino un ejercicio de “autocampaña” del presidente, es que no se está pretendiendo colocar como un derecho del ciudadano, sino como un derecho del gobernante. Los ciudadanos pueden pedir que se quite a alguien, no el presidente de la República autopedir una ratificación y hacer campaña. Esos dos elementos nos permiten afirmar que se trata, más bien, de un engaño electoral y que quieren simplemente, desequilibrar las elecciones . Comentó que varios grupos parlamentarios de oposición coinciden en que esa iniciativa no debe ser aprobada, por lo cual seguramente será rechazada cuando se someta a la consideración del pleno. Indicó que habría posibilidad de que lo apoyaran si se cambia la fecha, es decir, que no sea concurrente con la elección intermedia y que se especifique que se trata de un derecho de los ciudadanos, no una herramienta del presidente para buscar una ratificación a su mandato. Indicó que para evitar que sea un “espontaneo” el que solicite la consulta de revocación de mandato se necesita, para que sea aprobada, cierto porcentaje de los ciudadanos empadronados. AMLO quiere pavimentar su permanencia El senador destacó que lo delicado es que, con la revocación de mandato “hablan de que con ello se define la permanencia del presidente. Por eso decimos que está queriendo pavimentar su camino para una posible reelección. Por eso deben cambiar la definición. La definición debe decir que el ciudadano tiene derecho a quitar a un gobernante”. El Articulo 83 define la revocación en términos de la permanencia. Zepeda dice que es un ejercicio para determinar la permanencia del Ejecutivo. “Así, luego va a decir que la gente dijo, que la gente quiere que se quede más tiempo o vía consulta tratar de forzar se exija su reelección”. [email protected] Archivado en: Andrés Manuel López ObradorLINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com