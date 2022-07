Haverá acordo para cortar no consumo de gás nos próximos meses?

Entornointeligente.com /

Os Estados-membros da União Europeia negociaram uma série de isenções, excepções e derrogações em troca do seu apoio ao plano da Comissão para responder ao corte de abastecimento da Rússia. A meta de redução global mantém-se nos 15%, mas o esforço pedido a cada país vai ser diferente. A poucas horas da decisão , que deve ter efeitos práticos já dentro de dias, falamos com a correspondente do PÚBLICO nas instituições europeias, Rita Siza.

