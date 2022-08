Hatun Tinkuy Perú 2022: seminario científico se realizará en la Universidad Agraria

Entornointeligente.com /

Hatun Tinkuy Perú 2022 busca dar a conocer los últimos avances, buenas prácticas y estándares en torno a la gestión de revistas académicas y científicas. Todo ello con la intención de crear una cultura de comunicación científica en el Perú y en la región. El proyecto Sceiba -con el nombre oficial ‘Improving quality control and monitoring of scientific research output on national and institutional level in Cuba and Peru ‘- promueve la cooperación internacional entre las universidades de La Habana y Pinar del Río (Cuba), UNALM y USIL (Perú) y UHasselt y UAntwerpen (Bélgica). Lee también: Exhiben robots y dispositivos tecnológicos peruanos en Semana de la Innovación ¿Cómo participar? #MAÑANA ??Este 17 y 18 de agosto, la #UNALM será sede de la ?????????????? ????????????´?? ?????? ?????????????????? ?????????? ???????????? ????????´ ????????, con el objetivo de promover la producción y comunicación de artículos de investigación. ????? @VRI_UNALM pic.twitter.com/ZXDNPVjZVj

— UAgraria La Molina (@UNALaMolina) August 16, 2022 El encuentro constará de una serie de actividades en modalidad tanto presencial como virtual y en dos sedes, con el ánimo de involucrar a los actores regionales en esta discusión. Así, Hatun Tinkuy Perú 2022 se realizó el 12 y 15 de agosto en Cusco, en la Universidad Andina del Cusco ; y este miércoles 17 y jueves 18 se realizará en Lima, en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Lee también: Creadores de Pablo bot apuntan a diseñar robots sociales 100% hechos en Perú En la sede de Lima, en paralelo, se llevo a cabo además una exhibición ferial, en la explanada de dicho auditorio, donde diferentes proveedores brindarán información acerca de sus soluciones y servicios. Hatun Tinkuy está dirigido a investigadores, profesores, estudiantes de pregrado y posgrado, gestores de proyectos de investigación, editores y responsables de las oficinas de investigación de los institutos públicos de investigación y universidades públicas y privadas, e instituciones gubernamentales. Los interesados deben inscribirse en línea usando este formulario en línea. También pueden revisar el programa completo en el sitio web de Concytec . Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? El pasado 25 de diciembre de 2021, el nuevo telescopio espacial James Webb, diseñado por la NASA, la ESA y la CSA, fue puesto en órbita. Tras más de siete meses de preparativos, el instrumento capturó impresionantes imágenes del Universo. https://t.co/FWu2a3uNbR

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 12, 2022 (FIN) NDP / SPV Publicado: 16/8/2022

