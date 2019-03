Hat-trick de Jenni al Levante para mantener al Atlético líder

Entornointeligente.com / El Atlético se levantó con una goleada de la derrota ante el Barcelona para asegurarse el primer puesto de la clasificación . Las rojiblancas ganaron con autoridad al Levante con un hat-trick de Jenni Hermoso, que ya suma 21 tantos en lo que va de temporada, y se mantienen en la primera posición con cinco partidos para el final del campeonato. Las de Sánchez Vera volvieron a mostrar su mejor cara en uno de los partidos más complicados que le quedan de aquí al final.

El Atlético salió a Paterna con la intención de resolver el partido por al vía rápida. No quería sustos ni problemas, sólo le valía sumar los tres puntos para recobrar la confianza y mantener al Barcelona a la misma distancia en la tabla. Así que Sánchez Vera sacó todo su arsenal con Esther como única novedad con respecto al equipo que cayó ante el Barcelona en lugar de Kaci. Tres delanteras para asegurarse el gol tras quedarse en blanco contra las azulgrana. Por su parte, Kino dejó en el banquillo a las dos exatléticas: Soni y Corredera y confió el ataque a Charlyn y Eva Navarro. Las colchoneras salieron muy metidas en el partido. Con el balón, una buena presión tras pérdida y mucha llegada. El primer aviso lo dio Tounkara tras un córner que sacó Sosa. Las granotas prácticamente no salían de su área, con Meseguer de cerebro, Sosa asociándose bien con Amanda y Jenni con libertad de movimientos. Así, en una buena jugada combinativa, Amanda centró, Paraluta no llegó al balón y en el segundo palo apareció Jenni para abrir el marcador. El tanto daba tranquilidad a las rojiblancas y obligaba a las granota, que se quitaron de encima la fuerte presión rojiblanca. Alharilla, Charlyn de falta y Zornoza desde lejos tuvieron ocasiones para las locales. Pero las rojiblancas tenían el control del partido. Pudieron aumentar el marcador con un gol de Amanda anulado por fuera de juego. Los minutos pasaban sin demasiadas llegadas, el Atlético tenía el partido donde quería, pero, antes del descanso, lo sentenció. Al Levante le faltó contundencia en su área y lo pagó muy caro. Meseguer recogió el balón en la frontal y asistió a Esther que dentro del área no falló para poner el 0-2.

Tras la reanudación, el Levante intentó dar un paso adelante, pero las ocasiones seguían siendo rojiblancas. Jenni pudo hacer el tercero, también Eva Navarro, pero no llegó al pase de Charlyn. Las granotas querían meterse en el partido, pero el Atlético tenía el dominio del juego. Y, en el 65′, Jenni marcó un golazo por la escudra tras tirar a bote pronto un rechace desde la frontal del área. Cuatro minutos más tarde llegó la sentencia. Un centro de Menayo lo remató Jenni Hermoso al fondo de la red para firmar su hat-trick y dar por sentenciado el partido. Empezó el carrusel de cambios, con la entrada de Soni o Correda por parte de las granota, y de Linari, para dar descanso a una Aleixandri que pronto se tendrá que ir con la Sub-19, Chidiac o Dolores. El Atlético quería más, dejar atrás con una goleada la derrota contra las azulgrana. Ángela Sosa se chocó con el larguero en un intentó de gol olímpico. También pudo marcar Zornoza y Soni en un tiro desde la frontal. Pero el marcador no se movió más. El Atlético seguirá una semana más en lo más alto de la clasificación y continúa dependiendo de sí mismo para ganar su tercera Liga Iberdrola de forma consecutiva.

