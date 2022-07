«Hasta muy pronto, Colombia. Me van a hacer mucha falta»: Ingrid Betancourt

Entornointeligente.com /

Ingrid Betancourt se convirtió en uno de las protagonistas que más polémica causó a lo largo de la campaña electoral que culminó con la elección de Gustavo Petro como presidente de la República.

Le puede interesar: Ingrid Betancourt anuncia que le hará oposición a Gustavo Petro

Y es que para muchos, la actitud de Betancourt causó una ruptura en los políticos de centro en el país. Uno de los episodios que más se recuerdan fue la discusión que tuvo con Alejandro Gaviria por cuenta de las maquinarias y una posible alianza con el Centro Democrático.

Antes de las elecciones para la consulta presidencial Betancourt cuestionó a Alejandro Gaviria por recibir el apoyo de sectores políticos, los cuales ella considera representan la misma maquinaria política tradicional. Por su parte, Alejandro Gaviria aseguró que los cuestionamientos de Ingrid Betancourt representaban oportunismo político. «Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo».

Una vez pasada la primera vuelta, la excandidata a dhirió al ingeniero Rodolfo Hernández en la recta final de la campaña y fue una de sus más grandes defensoras para la segunda vuelta. Sin embargo, tras la derrota del ingeniero, Betancourt dejó claras algunas diferencias con el candidato que apoyó.

«Tenemos que ser oposición y tiene que ser una oposición constructiva, tiene que ser una oposición reflexiva, generosa, pero debe ser oposición», confirmó Betancourt, contrario a la posición de Rodolfo Hernández.

Después de que pasara todo este ajetreo político, en el que como se describió Ingrid Betancourt tuvo algunos rifirrafes y protagonizó varias polémicas, la excandidata por el partido Verde Oxígeno dio a conocer que se va de Colombia.

«Hasta muy pronto, Colombia. Me van a hacer mucha falta. Me voy con Flor a pasar unas semanas con mi familia. No veo la hora de regresar a construir el partido @verdeoxigenocol . A sus miembros, nos vemos el próximo sábado en la asamblea por zoom», escribió Ingrid en sus redes, mensaje que acompañó de varias fotos.

Le puede interesar: Ingrid Betancourt y la denuncia por el intento de compra de apoyos a favor de Petro

En las fotos es claro que se irá no por poco tiempo, dado que viajó con mascotas y todo. A continuación las fotografías del viaje:

Ingrid Betancourt Ingrid Betancourt Ingrid Betancourt Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad y le mandaron varias críticas, cuestionándole que solo viene a Colombia en época electoral.

«Buen viaje, dentro de 4 años nos vemos de nuevo. Por favor, intenta aprender otra palabra que no sea «maquinarias». «Nos vemos de nuevo en el 2026. Buen viaje», fueron algunos de los comentarios a la publicación de Betancourt.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com