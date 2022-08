Hasta los maestros de las zonas rurales de Falcón salieron a protestar contra los atropellos de la Onapre

Entornointeligente.com /

Toda nuestra vida trabajando, educando para terminar con un salario que no alcanza para comer «, fue una de las consignas que usaron los docentes jubilados y activos del estado Falcón, que este jueves salieron por segunda vez en cada uno de sus municipios a protestar por un salario justo.

Refirieron que la Onapre es un instrumento del régimen de Nicolás Maduro para adueñarse de los salarios de los trabajadores que han dado su vida al servicio de la nación desde sus diferentes áreas.

«No es un secreto que nosotros no somos los únicos que estamos afectados por el robo sin pistola que nos están haciendo a nuestros salarios. Ya basta de tanto atropello. Sin docentes no hay profesionales, y sin profesionales no hay progreso «, dijo María Madriz, maestra que acudió a la plaza Obrero de Punto Fijo.

Exigen el pago de sus vacaciones y denuncian que instructivo Onapre lo que ha hecho es robarles sus salarios y beneficio

Por su parte, César Caraballo, docente que acudió a la concentración en la plaza Bolívar de Capatárida, municipio Buchivacoa, detalló que maestros de los pueblos también están en pie de lucha » denunciando los atropellos del instructivo Onapre que lo ha hecho es robarnos y robarnos. Ahora quedamos sin pago de vacaciones «.

Los docentes exigen los pagos completos de sus servicios y aseguran que de no pagarles lo que les adeudan, no regresarán a clases en septiembre.

» La Onapre no es nuestro patrono, nos están robando lo que con tanto sacrificio nos hemos ganado. Necesitamos que nos paguen, porque nuestras familias tienen muchas necesidades y no podemos cubrirlas pese a que trabajamos tanto «, dijo Marifrancys Palencia.

