Hasta la vista, baby

Entornointeligente.com /

Boris Johnson não desiludiu na sua última intervenção no Parlamento. Aliás, ainda que tenha sido um muito razoável mayor de Londres , só iludiu quem se quis iludir – e convenhamos que foi muita gente. O engraçado em Boris Johnson é que chega ao poder embalado numa única característica: a profunda atracção e emoção que provocava nas pessoas comuns, isto para além de, à última hora, ter tomado a opção que serviria melhor a sua carreira política ao transformar-se no mais enlouquecido defensor do «Brexit » (a história que tinha dois discursos, um a favor do «Brexit» e outra contra, na véspera da decisão, já foi amplamente contada).

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com