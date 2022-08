Hasta el 10 de octubre amplían plazo para participar en Concurso Nacional de Cómics

Entornointeligente.com /

Este concurso, impulsado por la Dirección de Derecho de Autor , busca estimular la creatividad entre los jóvenes , promover el registro de obras, fomentar el respeto a los derechos de autor y resaltar la cultura peruana. El Indecopi indicó que el anuncio de los tres ganadores de la competencia se hará el 26 de octubre, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 3 de noviembre del presente año. Premios Los tres primeros lugares del concurso recibirán reconocimientos como diplomas, trofeos, medallas, tabletas gráficas de la marca Wacom , becas para cursos y un premio en efectivo de 500 dólares para el primer puesto, gracias a la colaboración de entidades, organizaciones, empresas, centros de estudios y asociaciones. Lea también: Amazonas: cuentos de niños awajún inspiran creación de empaques de chocolates ¿Cómo participar? El concurso está dirigido, principalmente, a jóvenes de 15 años a más . Además, los participantes no deben haber sido premiados por la propuesta con la que competirán. Los interesados deberán presentar en su historia elementos tradicionales o modernos de la cultura peruana y el protagonista del cómic o historieta debe desempeñarse en cualquiera de los campos de propiedad intelectual, es decir, puede ser un inventor, investigador, compositor, diseñador o un emprendedor que tenga una marca propia, entre otros. Asimismo, el cómic o historieta deberá ser original y no deben elaborarse personajes ya existentes. Las propuestas podrán ser trabajadas a mano alzada (debidamente digitalizadas) o desarrolladas digitalmente en cualquier programa de diseño (CorelDraw, Adobe Illustrator, Photoshop, etc.). Los trabajos deberán ser enviados en formato PDF o a través de un enlace drive al correo electrónico: [email protected] hasta el 10 de octubre. Las bases detalladas del Concurso Nacional de Cómics e Historietas 2022 se pueden revisar aquí . Más en Andina: ?? La planta de impresión del Documento Nacional de Identidad (DNI) en Arequipa atenderá, desde el 1 de setiembre, la demanda de impresión de los departamentos de Moquegua y Tacna. https://t.co/2NsLXtfv5B pic.twitter.com/XPIz1nEOAg

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 24, 2022 (FIN) NDP/TMC/JOT Publicado: 24/8/2022

