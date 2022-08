«¡Hasta cuándo no priorizan el deporte!»… Polémica por gimnastas chilenos que se estaban quedando sin Mundial, porque «se acabó la plata»

Entornointeligente.com /

» ¡Chile también va al Mundial de Gimnasia Artística! Franchesca Santi, Antonia Marihuan y Joel Álvarez estarán en Liverpool 2022, tras brillar en el Panamericano de Brasil»… Así, el pasado 17 de julio el IND a través de su tuiter informaba de la clasificación de estos tres deportistas a la cita planetaria. Todo un logro.

El problema es que a un mes de ese objetivo todo parecía en la nebulosa y Santi, Marihuan y Álvarez hasta hoy no estaban viajando al certamen. ¿Por qué?

» Desde el Plan Olímpico le informaron al presidente de la federación el viernes que el presupuesto de la gimnasia se había acabado, se acabó la plata «, cuenta Christian Bruno, ex gimnasta y hoy entrenador de Santi.

» Todos los que ya clasificamos a un evento internacional mundial no nos están llevando por no tener recursos, porque Chile no tiene presupuesto según el Plan Olímpico», escribió a través de sus redes sociales la propia Franchesca Santi.

«Estos deportistas hace 2 meses que clasificaron a este evento que será del 29 de octubre al 6 de noviembre del 2022. Y recién hoy nos avisan de esto. ¿De qué se trata ? ¿Para que nos esforzamos tanto ¿Para qué trabajamos día a día y sin días libre? ¿Hasta cuando dejan de no priorizar el deporte en este país? «, fueron los descargos de Eileen López, otra de las entrenadoras de los clasificados.

El tema es que desde el Plan Olímpico todos los años aprueban un presupuesto que es presentado por cada Federación, y según la explicación que le dieron a la gimnasia » el valor del dólar hizo encarecer todo, por ejemplo en el Panamericano el presupuesto para la delegación era de 25 millones y terminó costando 60. Es un problema que tiene hoy el IND con varias federaciones», dice Víctor Urrutia, presidente de la Federación de Gimnasia.

Después de que los propios gimnastas levantaron la voz, este jueves el IND les dio una solución y tomaron la determinación, «por medio de Plan Olímpico, de f inanciar esta participación de los tres gimnastas mencionados «.

Explicaron además que el Mundial no estaba en el presupuesto. «Para este año la Federación de Gimnasia presentó proyectos para sus deportistas destacados, con foco en los Juegos Odesur que se realizarán en Paraguay en octubre próximo».

Agregan que «la Federación de Gimnasia para el 2022 recibió más $340.250.440 (producto de sobre actividades presentadas) del IND y que ya se han financiado diversos concentrados y competencias para que los y las deportistas puedan llegar de la mejor manera posible a la cita Sudamericana de Asunción»

No solo el Mundial

El Mundial es el mayor evento al que no asistirían por falta de recursos, pero hay otros que también toman importancia y tampoco estarían en la agenda en este momento.

«Hay un Sudamericano de menores en Ecuador en noviembre, donde unos gimnastas deben revalidar la Beca Proddar. Si no van, se quedan sin la beca «, cuenta Bruno.

Desde el Congreso este miércoles la diputada Erika Olivera levantó la voz por este tema. Pidió que informen en detalle las razones de los recortes presupuestarios.

«No es lógico que se destinen altos montos para la organización de Santiago 2023, pero que no podamos asegurar que nuestros deportistas, quienes se esfuerzan día a día por superar sus marcas y resultados, puedan asistir a eventos cruciales para que lleguen con buen rendimiento a nuestros Juegos Panamericanos», dijo la ex atleta.

La Federación tiene hasta el 29 de este mes para confirmar la participación de la delegación chilena.

