¿Hasta cuando?

Titular en Aporrea: Detenidos dos funcionarios de la DGCIM por muerte de un detective del CICPC en custodia Otra vez, lo torturaron hasta matarlo. Sí señor. Otra vez … Efectivos de seguridad del actual Estado venezolano, deliberadamente torturando a prisioneros, y otra vez, torturándolos hasta la muerte, sí señor … así como ocurría de manera flagrante en los tiempos de las Inquisiciones cuando los ciudadanos de entonces, como ocurre hoy aquí en Venezuela, miraban hacia otro lado por miedo de ellos también ser torturados hasta la muerte si se atrevieran a abrir la boca para denunciar estas atrocidades (las atrocidades son exactamente las mismas, hoy, ayer, o mañana, eso no cambia, ni jamás cambiará). Estamos en lo mismo. Los seguidores del actual jefe de Estado venezolano, no dicen nada, los escritores aquí en Aporrea que increíblemente siguen apoyando al actual jefe de Estado venezolano, no escriben nada en su contra (que yo sepa), no lo denuncian sino que más bien escriben en contra de Colombia, EEUU, y la UE, como para desviar la atención, los ministros del gobierno, no dicen pío, los diputados de la asamblea nacional, no dicen absolutamente nada (que yo sepa), ni hacen absolutamente nada al respecto aun teniendo en sus manos todo el poder legislativo para hacer algo, y así sucesivamente. [Nadie dice nada, nadie hace nada.] Sí señor. Así es. En eso estamos. Entonces uno debe preguntarse: ¿En qué tipo de sociedad — realmente y profundamente enferma — estamos viviendo, donde nosotros mismos seguimos votando por un jefe de Estado, por diputados, por gobernadores, y alcaldes que siguen permitiendo que se sigan cometiéndose estas atrocidades? ¿Ah? Es más … Como para agregar a la gravedad de este asunto … Mientras el fiscal general de Venezuela en una muy reciente rueda de prensa se jactaba públicamente de que, con el apoyo explícito del actual jefe de Estado venezolano como máximo líder, él, sus fiscales, y los cuerpos de seguridad del Estado estarían ejerciendo sus funciones cómo debe ser, garantizando el Derecho al Pueblo, y, que la fiscalía sería el, «garante de protección y defensa de los derechos humanos» ( ver el minuto 15:10 ) … por otro lado, mientras él se jactaba, los efectivos de seguridad del Estado andaban — probablemente a exactamente el mismo tiempo — torturando a un prisionero hasta matarlo. Sí señor. Uno debe preguntarse: ¿El fiscal general habla en serio cuando él dice que el actual Estado venezolano — por ende el actual jefe de Estado venezolano — garantiza la protección y la defensa de los derechos humanos? ¿Ah? ¿Se le puede creer? ¿Por qué dicen una cosa, pero hacen otra? ¿Qué tipo de gobernanza es esa? ¿Ah? Bueno … Les digo una cosa … En base a mi larga experiencia trabajando lado a lado con mafias , fuerzas militares especiales, y fuerzas de inteligencia y de seguridad de los Estados de Canadá, Inglaterra, Egipto, Israel, y EEUU, donde la cadena de mando siempre forma parte integral y primordial de las operaciones sobre el terreno, les puedo decir con bastante certeza, que, para que este tipo de atrocidades de lesa humanidad sigan cometiéndose de manera deliberada dentro del aparato del actual Estado venezolano, particularmente: 1- después de haberse denunciado frente a la Corte Penal Internacional (2021) muy graves crímenes de lesa humanidad contra el actual Estado venezolano, y 2- después de haber visitado Venezuela el director de la Corte Penal Internacional (2021), y 3- después de haber visitado Venezuela Michelle Bachelet (2019) como representante de los derechos humanos de la ONU precisamente debido a las muchísimas denuncias de torturas y cosas así … … eso significaría, en mi opinión, que las ordenes, y/o los permisos, y/o la práctica de ver hacia otro lado mientras se cometen estos crímenes, debe venir desde las más altas esferas del actual gobierno de Venezuela. No hay otra explicación que sea más sensata, pienso yo. Ven, en mi estimación, si al actual jefe de Estado venezolano realmente le preocupara este asunto, bueno, él, como presidente del país, y como jefe de toda la maquinaria del Estado, teniendo a su disposición todos los poderes del Estado y casi todo el respaldo del órgano legislativo del país (la asamblea nacional), bueno, él ya hubiera hecho algo contundente y notable al respecto, ya hubiera hecho todo lo posible para asegurarse que eso jamás ocurriera otra vez, sin embrago, por lo contrario, él no ha hecho absolutamente nada visible ni efectivo al respecto, nada. Es más: Entre las más contundentes pruebas de que él, de hecho, no habría hecho nada contundente al respecto, está precisamente el hecho de que esos bárbaros crímenes de lesa humanidad siguen siendo cometidos deliberadamente por el actual Estado venezolano, o sea, sí él hubiera hecho algo, esos crímenes no ocurrirían, y punto. ¿Verdad? ¿O me equivoco? No me equivoco. He conocido personalmente a dos jefes de Estado, y a un número significativo de personas de altos niveles (ministros por ejemplo) que han trabajado personalmente lado a lado físicamente con varios jefes de Estado, y les aseguro que si un jefe de Estado quisiera hacer algo, particularmente cuando habría llegado al poder vía el voto mayoritario (como es el caso hoy aquí en Venezuela), él o ella, lo hace, y punto, en eso no hay absolutamente ningún argumento, nada, ziltch, cero, niente. Eso es así, eso [siempre] fue así, y aunque yo personalmente espero que eso no siga siendo así, creo que eso sí seguirá siendo así durante los próximos 2000 años, más o menos, hasta que nosotros, como seres humanos, nos despertemos y nos demos cuenta que no necesitamos — por nada — ningún líder de ningún tipo para gobernarnos ni para guiarnos, sino, solamente mecanismos para el consenso, y nada más. Es más, como para confirmarlo aun más: Que yo sepa, el actual jefe de Estado venezolano jamás se ha disculpado, y esto, en base a mi experiencia, me indica a mí que a él, como ser humano, como persona, como individuo, probablemente no le importa, ni le molesta, ni le conmueve este asunto, ni un poquito así, o sea, en términos afectivos, y posiblemente también en términos psicológicos y psiquiátricos, los crímenes de lesa humanidad y el hecho de que estos se sigan cometiendo deliberadamente POR SU PROPIA GENTE, no sería una prioridad para él, y eso, si ese fuera el caso, lo cual sospecho que es, sería el colmo de la maldad humana estructural Estatal, sería el colmo de la maldad encarnada dentro de una sociedad podrida, dentro de un Pueblo sin consciencia ni voluntad propia para hacer lo correcto, que lo permite. Saben, entre tantas otras cosas que no entiendo: No entiendo a los escritores aquí en Aporrea que siguen apoyando al actual jefe de Estado venezolano sin jamás decir pío sobre este asunto. Tal vez me equivoque, pero en mi libro, esto significaría que, por ende, por no denunciarlo, esos escritores apoyarían la tortura y los asesinatos extrajudiciales, particularmente ya que ellos tienen en sus manos el perfecto instrumento (la escritura) y el talento para hacer estas denuncias, y tienen el perfecto vehículo (Aporrea) para que estas denuncias se hagan públicas. Pero no lo hacen. ¿Hasta cuando? ¿Ah? ADDENDUM Para que sepan, esta última semana, debido a por lo menos 7 apagones y un montón de fluctuaciones eclécticas que casi me quemaron otra computadora — le quemaron el televisor, una nevera, y el descodificador para el cable a tres de mis vecinos míos —, y debido a las continuadas y cada día empeorando fallas del internet, donde por ejemplo me demoro hasta más de 2 horas para mandar un solo correo electrónico (y pago más de $60 al mes por este servicio podrido, el peor del planeta ), solo he podido terminar un artículo, este, el de arriba. Es casi como si el actual jefe de Estado venezolano estaría haciendo — como un niño sifrino malcriado — todo lo posible, como cortar la luz y el internet y bloquear Aporrea y un montón más de medios de comunicación, abusando de su poder como un bully, para minimizar la posibilidad de que el Pueblo pueda pronunciarse públicamente vía los medios de comunicación o a través de las redes sociales, correos electrónicos, etc., en su contra. Es algo alucinante, no he visto este tipo comportamiento infantil, jamás, ni he visto este tipo de fallas masivas de internet desde los años 1995 – 1998, y jamás en mi vida en 34 países he visto este tipo de fallas masivas y continuadas en el sistema eléctrico con sus constantes fluctuaciones, las cuales constantemente dañan equipos en los hogares, en las escuelas, en las oficinas del Estado, en las fábricas, en las empresas, y en toda la infraestructura del Estado, a nivel nacional, jamás. ¡Es absolutamente alucinante! La casi total irresponsabilidad social y la aparente falta de consciencia del actual jefe de Estado venezolano, me asombra cada día más.

