¡Hasta 30 mil Bs. por un kilo de tomate!

Cada día es más caro el precio del tomate, en cualquier mercado, abasto, bodega o punto de venta. La mayoría de los compradores optan por no llevarlo a los hogares. Con un sueldo mínimo de 40 mil bolívares, para muchas personas, en estos momentos, es imposible llevarlo, pues su precio en el mercado es muy elevado. Se consigue entre 25 mil y 30 mil bolívares, precio que golpea al consumidor, que opta entonces por sacarlo de la lista de prioridades. "Cómo es posible que vaya al supermercado más cercano de mi casa y me pidan 27 mil bolívares por el kilo de tomate, si esta era una de las verduras más baratas. No entiendo. Antes uno se daba el lujo de comprar un kilo y hasta dos, ppero ahora hay que conformarse con llevar dos o tres tomaticos", expresó el profesor Zenón Ramírez. "Mi esposa –agregó- me pidió que comprara unas verduras, a fin de hace algo para el almuerzo, y compré dos cebollas, un pimentón, dos apios, unas papas, y la cuenta fue de 57 mil bolívares. Ojo, y no llevé ni 300 gramos de cada producto; lo peor fue que me quedé sin dinero para poder pagar el pasaje, pues debía asistir a una reunión con carácter de urgente". El educador se refirió a la realidad de la gran mayoría de los tachirenses, que ahora compran por unidad. "Hasta dónde hemos llegado. Ahora la opción de comprar verduras para 'agrandar', sobre todo el almuerzo, no sirve. Estamos comiendo cada día menos" respondió. Verduras en ascenso Pero no solo el tomate ha aumentado su precio. También las demás hortalizas y verduras. En el caso de la auyama, una de las verduras más económicas, hoy se consigue a 4 mil bolívares el kilo, precio que las amas de casa consideran exagerado. La papa se vende entre 12 mil y 14 mil bolívares el kilo; el pimentón, tipo ají, está entre 8 mil y 10 mil bolívares; la cebolla de rama se consigue en 6 mil bolívares y la de cabeza entre 7 mil y 9 mil bolívares, por kilogramo. El plátano está entre 7 mil y 12 mil bolívares, tanto el verde como el maduro; la yuca, una de las verduras más baratas durante mucho años, hoy se vende entre 7 mil y 11 mil bolívares; el guineo a 8 mil bolívares. El repollo morado se consigue en los supermercados en 15 mil bolívares, y el verde en 14 mil 200 bolívares; el ajo porro lo venden en 14 mil bolívares el kilo, y el apio españa en 16 mil 200 bolívares; la espinaca en 14 mil, y la zanahoria está en 9 mil trescientos bolívares. "Ya ni verduras ni vegetales se pueden comer", expresó Felícita Paredes, quien se acercó a preguntar a un vendedor ambulante en las inmediaciones del terminal de La Concordia. Narró que salió de su casa para buscar verduras que le sirvieran para la semana y solo pudo comprar para elaborar comida dos días. "Apenas llevo dos o tres hortalizas y vegetales, uno de cada uno, porque el dinero no alcanza; y eso que no se ha comprado nada de carne", comentó. Nancy Porras

