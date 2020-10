Hasta 30 % de los estudiantes de escuelas públicas podrían no tener acceso a Internet

Entornointeligente.com /

Los resultados del informe Menores de edad que cuentan con acceso a computadora e internet en Puerto Rico apunta que entre 2013 a 2019 el 16.1 % o 92,127 de los menores de edad en Puerto Rico no tuvo computadora o tuvo computadora sin internet, lo que si se extrapola al universo de estudiantes en el sistema de enseñanza pública “supondría que cerca del 30 % de los os estudiantes del sistema público de Puerto Rico no tenían computadora o no tenían internet”.

Así lo explicó José Caraballo Cueto, director del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, entidad encargada de trealizar la investigación.

Según el documento, en 2019 el 8.5 % de los menores de edad en Puerto Rico no tenían computadoras y el 7.6 % tuvo computadora sin acceso al internet. En total, el 16.1 % o 92,127 de los menores de edad en Puerto Rico no tuvo computadora o tuvo computadora sin internet.

“En aras de representar la magnitud de esta situación, si suponemos que todos estos estudiantes van al sistema público de enseñanza (que en total tiene cerca de 300 mil estudiantes), esto supondría que cerca del 30 % de los estudiantes del sistema público de Puerto Rico no tenían computadora o no tenían internet”, explicó Caraballo Cueto.

El Informe expone que la disponibilidad a computadora o al internet no es homogénea en Puerto Rico. Por ejemplo, en los municipios Cabo Rojo, Las Marías, Lajas, Comerío y Maricao más de la mitad de los menores no tenían computadora o no tenían acceso al internet. En cambio, en Juncos, Canóvanas, Guaynabo, Carolina y Gurabo más del 86 % de los menores sí tuvieron computadora o acceso al internet.

“Esto resalta la disparidad espacial que tiene Puerto Rico respecto a la tecnología”, indicó el investigador.

El Informe establece que el municipio con mayor acceso es Gurabo . Mientras que Cabo Rojo fue el pueblo que registró menor acceso.

Te recomendamos:

Plazas o centros municipales con Wifi para estudiantes

Repasa algunos de los municipios que han establecido centros para que estudiantes sin acceso a Internet puedan tomar sus clases

LINK ORIGINAL: Metro

Entornointeligente.com