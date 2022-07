Hasta $15 para comprar leche en polvo

Entornointeligente.com /

Distintas preparaciones y platillos incluyen entre sus ingredientes la leche en polvo, uno de los alimentos de mayor costo según estudios realizados por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), en donde este artículo es considerado uno de los menos accesibles.

Al observar el valor de venta de este producto en múltiples tiendas, pudo constatarse que su precio oscila entre los $10 y $15 en una presentación de entre 500 y 900 gramos dependiendo del empaque y la marca a adquirir.

Otras características pueden incrementar aún más esta cifra. La leche deslactosada, semideslactosada, baja en grasas y con endulcorantes puede alcanzar los $20, no obstante, su precio ha provocado que estas desaparezcan de los anaqueles al ser muy difíciles de comprar.

«Ya la leche en polvo es un lujo, ya en los mercados no ves un stand completo lleno de estos empaques, hay una pequeña sección y no mucha gente la compra o por lo menos no la presentación más grande. Hemos aprendido a sobrevivir sin ella», expresó Liseth Salazar, ama de casa. /DB/at

