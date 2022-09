¿Harry Styles realmente escupió a Chris Pine?

Entornointeligente.com /

Las celebridades hacen cosas extrañas ante las cámaras todo el tiempo (¿recuerdas el Slap?), pero obviamente, Harry Styles no escupió a Chris Pine. Eso fue sólo un divertido rumor de Internet que surgió de un video engañoso.

ICYMI, Twitter se descontroló durante unas 12 horas viendo al reparto de Don’t Worry Darling interactuar (o no) en el Festival de Cine de Venecia. Al parecer, Florence «Miss Flo» Pugh abandonó la proyección a los tres minutos de la ovación, ¡y Harry y Olivia ni siquiera se sentaron juntos! Pero fue este momento el que hizo que todo el mundo, con perdón de los juegos de palabras, echara espuma por la boca.

De ser cierto, esto habría sido… increíblemente extraño. Entre los muchos rumores que circulan, ninguno implica a Pine en absoluto, y Styles parece un tipo bastante jovial. Otro video añadió un contexto importante al momento: Pine estaba mirando hacia abajo para encontrar sus gafas de sol: …para poder echarse una siesta.

De todos modos, el representante de Pine desmintió oficialmente los rumores al día siguiente, diciendo a People: «Esta es una historia ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión en línea que es claramente engañosa y permite una especulación tonta». Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres, y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe.»

Así que ahí lo tienen. Harry Styles no escupió a Chris Pine. Sin embargo, sí intercambió escupitajos con Nick Kroll.

Y dijo esto sobre la película: Es una película.

Los gworls, mientras tanto, están definitivamente en un poco de una pelea. Aquí hay una línea de tiempo de todo el drama, que ahora incluye a los estilistas de Wilde y Pugh, pero todavía no incluye a Gemma Chan. ¡Bien por ti, Gemma Chan!

ENLACE ORIGINAL: https://www.glamourmagazine.co.uk/article/harry-styles-did-not-spit-on-chris-pine

