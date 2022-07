Harry Styles presentó el video de Late Night Talking

Entornointeligente.com /

El mismo muestra al ex One Direction en diferentes camas, acompañado de varias personas, y luego se lo ve recorriendo las calles sobre una especie de «cama móvil», mientras interpreta la canción, vistiendo pijamas en todo momento.

Informate más Sri Lanka: los videos virales de la toma de la residencia presidencial View this post on Instagram A post shared by @harrystyles

En menos de una hora el video del segundo sencillo del disco Harry’s House ya suma más de un millón de visualizaciones.

La canción del británico dura dos minutos y 58 segundos, y fue compuesta por el mismo cantante junto a Kid Harpoon , quien ha colaborado con artistas como Florence + The Machine , Shawn Mendes , Noah Cyrus , entre otros.

¿Cuándo viene Harry Styles a la Argentina? A pocas horas del anuncio de la venta de entradas para del concierto que dará en el estadio River Plate el sábado 3 de diciembre, agotó la totalidad de los tickets y sumó una nueva función para el domingo 4 de diciembre.

