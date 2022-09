Harry Styles, «el hombre más deseado del mundo» que saltó al éxito tras separación de One Direction

Entornointeligente.com /

El cantante y actor, que se hizo famoso por ser parte del grupo musical masculino «One Direction», ha mantenido su éxito tras la separación de la banda y tiene previsto el estreno de dos películas.

El cantante británico está de gira con su tercer álbum «Harry’s House» y en la promoción de dos películas: » Don’t Worry Darling» y «My Policeman».

Tras su paso por la banda One Direction, Styles editó su primer álbum en 2017 llamado como él, al que siguió «Fine Line», hace casi tres años, y finalmente, «Harry’s House», publicado el pasado mayo.

En octubre estrenará su segunda cinta este año, «My Policeman», basada en la novela homónima de Bethan Roberts . En ella, Styles interpreta a Tom, un policía homosexual en un momento en el que la homosexualidad estaba prohibida en Reino Unido.

Harry Edward Styles nació el uno de febrero de 1994, en Redditch, Inglaterra, y creció en Holmes Chapel junto a sus padres, Anne Twist y Desmond Styles, y su hermana. Desmond era fan de los Rolling Stones, Fleetwood Mac, Queen y Pink Floyd, según publicó Rolling Stone en un perfil de 2017. «Mi madre siempre ponía a Shania Twain y Savage Garden, Norah Jones. Tuve una gran infancia. Lo admito», dijo Styles.

El matrimonio se separó cuando el cantante tenía siete años y tanto él como su hermana mayor se quedaron con su madre. » No lo recuerdo», dijo a la revista sobre el momento en el que se lo dijeron. «Honestamente, cuando eres tan joven puedes como bloquearlo… No puedo decir que lo recuerde exactamente. No me había dado cuenta de que ese era el caso hasta ahora. Sí, quiero decir, tenía siete años. Es una de esas cosas. Sentirme apoyado y querido por mis padres nunca cambió».

Su idilio con la música comenzó en el colegio. Styles acudía a la escuela Holmes Chapel Comprehensive School y allí era el líder de una banda llamada White Eskimo. En 2010, se presentó frente al jurado de «The X Factor» y cantó «Isn’t She Lovely», de Steve Wonder, animado por su madre, que le había dicho que cantaba bien cuando lo escuchaba en el coche. «Fui a la audición para descubrir si podía cantar», dijo a Vogue en 2020, «o si mi madre solo estaba siendo amable conmigo».

SU PASO POR «ONE DIRECTION». Styles no avanzó en el concurso, pero uno de los jueces vio potencial en él y volvió junto a Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson para competir en grupo. La banda se llamó One Direction. En 2011, presentaron su primer disco en el mercado «Up All night», al que le siguieron «Take Me Home», en 2012; «Midnight Memories», en 2013; «Four», un año más tarde, y «Made in the AM», en 2015.

En 2016, los miembros de One Direction decidieron hacer una pausa y abordar proyectos en solitario. Aunque al principio hablaron de una interrupción temporal, acabó siendo algo permanente. En 2017, Styles editó su primer álbum llamado como él, al que siguió «Fine Line», hace casi tres años, y finalmente, «Harry’s House», publicado el pasado mayo.

El mismo año que salió al mercado su primer disco como solista, debutó en el cine. Lo hizo en «Dunkirk», una película ambientada en la II Guerra Mundial, en la que interpreta a un soldado británico en la palaya de Dunkerque, asediada por el avance del ejército alemán.

«La parte buena fue que mi personaje era un soldado joven que realmente no sabía lo que estaba haciendo», dijo a Vogue. «La escala de la película era tan grande que yo simplemente era una pieza minúscula del puzle».

Este año volverá a la gran pantalla. La primera con «Don’t Worry Darling», dirigida por la actriz Olivia Wilde y para la que ha escrito una melodía que la protagonista tararea y que sirve como tema principal. «Harry me llamó y me dijo: ¿cuál es la ‘canción desencadenante’? Como, ¿cuál es la melodía?», recordó Wilde, su actual pareja, a Variety.

Ella le dijo que no sabía y le preguntó si tenía algo en mente, a lo que Styles respondió que lo pensaría. Poco después, le envió una demo tocada al piano. «Me llamó y me dijo: ¿qué tal esto? Y yo dije: Sí, eso es. Eso es. Y es una locura que hayas hecho esto en cinco minutos».

En octubre estrenará su segunda cinta este año, «My Policeman», basada en la novela homónima de Bethan Roberts. En ella, Styles interpreta a Tom, un policía homosexual en un momento en el que la homosexualidad estaba prohibida en Reino Unido.

«Obviamente es bastante incomprensible ahora pensar ‘Oh, no podías ser gay. Era ilegal’», dijo a Rolling Stone. «Creo que todos, incluyéndome a mí, tienen su propio viaje para descubrir la sexualidad y sentirse más cómodos con ella. No es como ‘esta es una historia gay sobre estos tipos siendo gais’. Para mí se trata de amor y tiempo perdido».

