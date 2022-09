Harry Styles alborotó toda Venecia 

Entornointeligente.com /

La llegada del artista símbolo de «bohemian life» generó una reacción en cadena entre sus fans, ansiosos por quedarse con una firma de Styles.

Harry Styles es un divo. Llegó el lunes al Lido de Veneci a entre los gritos de los cientos de seguidores que le esperaban en el embarcadero, mientras apenas cien metros, otros tantos aguardan desde primera hora de la mañana para verle desfilar esa noche en la alfombra roja . Styles fue el protagonista de la rueda de prensa del filme » Don’t Worry Darling «, ante la ausencia de su compañera de reparto, Florence Pugh , que está rodando » Dune » y solo pasó por la alfombra roja esa noche.

La actriz y directora del filme, Olivia Wilde, quiso dejar claro que la ausencia de Pugh se debe exclusivamente a que está rodando la segunda parte de «Dune», a las órdenes de Denis Villeneuve, a quien agradeció que la haya dejado libre para la proyección de gala de esa noche .

Habló de las ventajas y desventajas de internet

También se refirió a «los cotilleos interminables» que corren por Internet -sobre la supuesta mala relación de Pugh con Wilde y su actual pareja, Styles-.

«Internet se alimenta a sí misma y no siento la necesidad de contribuir más», se limitó a agregar la realizadora que calificó a Pugh de «una fuerza». «No puedo expresar cómo estoy de honrada por haberla tenido en el filme», señaló. Por su parte, Styles, que se mostró reservado y sentado en el extremo contrario de la directora en el estrado -los protagonistas siempre se sientan al lado del realizador del filme-, habló igualmente sobre el problema de las redes sociales. » Lo más importante en la vida es tener una verdadera comunidad, estar rodeados de familia y amigos «, más que estar pendiente de las redes sociales. Aunque el mundo de hoy y de las redes » también tiene cosas positivas «, hay que tener claro que » puedes tener un camino si te rodeas de la gente adecuada y uno muy diferente si no «. El cantante, con una americana de rayas y un foulard (banderín) al cuello, habló de sus dos áreas de interés, la música y la interpretación , que «son opuestas en muchos sentidos «.

La incursión en la actuación y viceversa

El cantante afianza su carrera de actor, en la que ya hay títulos como Dunkerque y Eternos y que ahora crece con No te preocupes querida y la próxima preveé será My Policeman .

Quiso describir la diferencia entre ambas pasiones: «Hacer música es algo muy personal y hay aspectos de la actuación en los que te basas en la experiencia, pero en su mayor parte pretendes interpretar a otra persona. Eso es lo que me parece más divertido. Lo que me gusta de la actuación es que siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo». Fue su última frase antes de acabar la rueda de prensa y volver a darse un baño de multitudes a su salida del Palazzo del Casinò del Lido , adonde regresó esa noche para desfilar por una de las alfombras rojas más esperadas de la 79 edición del festival .

Su nuevo amor: Wilde

Harry no se cansa de dar noticias. Se presentó como el oficial de Olivia Wilde , la también directora del filme «Don’t worry darling» .

Harry Styles revolucionó el Festival de Venecia a su paso por la alfombra roja para el estreno de » Don’t worry darling » en la flamante compañía de la directora Olivia Wilde , su pareja, y la coprotagonista Florence Pugh , que apareció tras la ausencia de la rueda de prensa previa y los rumores de desavenencias .

La Harrymanía

El Lido , la apacible isla veneciana donde cada año tiene lugar el certamen, vivió este lunes una jornada de auténtica locura, con cientos de jóvenes que peregrinaron para ver al músico británico y, los más ambiciosos, tratar de sonsacarle un autógrafo.

Para ello tuvieron que esperar a las puertas del Palacio del Cine durante horas, hay quien pasó la noche en sacos de dormir, y luego hubo que aguantar el intenso calor de las horas diurnas, pero al final lograron ver desfilar a su ídolo por la alfombra roja. Styles y Wilde, su pareja, llegaron al estreno oficial por separado: él detrás de unas grandes gafas de sol y vestido con un traje setentero azul y una camisa a juego con grandes cuellos; ella con un vaporoso vestido amarillo de cuyas hombreras colgaban cadenas plateadas. Y en cuanto el antiguo miembro de «One direction» puso un pie fuera del coche se desató el delirio y los gritos , máxime cuando decidió pasar por la barrera de seguridad para hacerse algunas fotos, saludar y firmar autógrafos. » Dont’t worry darling «, fuera de competición en la Mostra pero uno de sus grandes platos fuertes, transcurre en una ciudad construida en medio del desierto en la que la realidad parece dictada por una entidad que desarrolla un proyecto secreto. La cinta explora la vida de un grupo de mujeres cuyos maridos trabajan en ese proyecto mientras ellas se dedican a tener las casas perfectas, preparar la comida y desarrollar relaciones endogámicas , hasta que una de ellas, Pugh, empieza a hacerse preguntas. El estreno de la película se ha visto envuelto en un alud de rumores sobre la presunta mala relación entre Wilde y Pugh durante el rodaje, aunque la directora los tildó de «cotilleos interminables». «Internet se alimenta a sí misma y no siento la necesidad de contribuir más», se limitó a agregar la realizadora que calificó a Pugh de «una fuerza». «No puedo expresar cómo estoy de honrada por haberla tenido en el filme», señaló.

Esta nota fue redactada con datos de EFE

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com