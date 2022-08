Harry Kane es sinónimo de gol para el Tottenham

Entornointeligente.com /

CARACAS.- En un partido vibrante, con Renan Lodi en la grada del estadio City Ground de Nottingham para seguir a su nuevo equipo, la diferencia fue Harry Kane, un delantero total que distribuye, controla, regatea, remata y, sobre todo, golea con una facilidad al alcance de pocos; capaz de superar la fenomenal actuación de Dean Henderson, el portero del Forest, con un gol en el minuto 5 y otro en el 80 para mantener la presión del Tottenham sobre el liderato del Arsenal, que está dos puntos por encima.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 28, 2022 Primero, al contragolpe, cuando el conjunto londinense atravesaba por primera vez el campo rival, necesitó sólo dos toques tras un pase de Dejan Kusulevski para batir a Henderson en el 0-1. El primero fue para controlar y conducir al mismo tiempo, el segundo fue para conectar con su pie derecho y sacar un tiro cruzado a la red de la portería contraria para tomar la iniciativa en una tarde comprometida para su equipo, que sufrió para ganar.

Porque, en el recorrido hacia el triunfo, allá por el minuto 55, el goleador inglés sintió la frustración del penalti que le adivinó y le despejó el arquero que está cedido por el Manchester United. Ya ha parado dos en esta campaña el ágil guardameta, que se lanzó para repeler el derechazo propuesto por Kane y para mantener vivo a su equipo en el encuentro, en el que transmitió mucha presencia ofensiva, pero poca eficacia en el área.

Hecho que padeció el Tottenham. Por momentos arrinconado por el animoso, activo, insistente y ambicioso grupo que dirige Steve Cooper; a ratos aliviado por las paradas de Hugo Lloris, como el zurdazo que frenó de O’Brien, o por los centímetros que casi siempre le faltaron a los futbolistas ofensivos del Nottingham Forest para enfilar sus remates entre los tres palos, el equipo londinense se sostuvo entero en torno a su área, porque también sabe defender.

El bloque de Conte salió vencedor también entonces, cuando debió contener las ráfagas ofensivas con las que insistía el Forest, cuando Ryan Yates cabeceó fuera una acción con apariencia de gol si hubiera alcanzado la portería, cuando Neco Williams estrelló un tiro en el lateral de la red, cuando Dean Henderson, en la otra área, le negó el primer gol de la campaña a Son Heung Min y cuando el Forest acumuló hombres ofensivos para creer en un empate que fue imposible instantes después, en cuanto Harry Kane anotó el definitivo 0-2.

Richarlison necesitó de ocho minutos sobre el terreno de juego para contribuir al triunfo del Tottenham. Suplente de inicio, entró en el campo en el minuto 72 en sustitución de Son, el atacante corrió a por un rechace en el área contraria, en la banda izquierda, donde agarró la pelota, se posicionó y le regaló con el exterior del pie una asistencia exquisita para el segundo gol de la tarde a Kane, quien estaba solo en el segundo palo para cabecear el balón, concretar el tercer triunfo en cuatro choques de su equipo y consagrarse como el tercer máximo anotador de toda la historia de la Premier League con 187, solo detrás de Wayne Rooney (208) y Alan Shearer (260).

