Harrison Ford llega a Inglaterra para filmar Indiana Jones 5

Entornointeligente.com / El reconocido actor Harrison Ford ha arribado a Inglaterra para participar en el inicio del rodaje de la próxima entrega de la saga de Indiana Jones, franquicia que inició hace cuatro décadas con el estreno de “Raiders of the Lost Ark” (1981). Desde entonces Ford ha interpretado al famoso aventurero en tres secuelas, la última de estas fue “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skul” (2008), la cual se filmó cuando el protagonista tenía más de sesenta años.

La presencia de Ford en Inglaterra fue confirmada con un post de la compañía de relojes Bremont. En la imagen se puede ver al actor disfrutando de buen whisky junto a de ejecutivos de la empresa.

View this post on Instagram A post shared by Bremont (@bremontwatches)

No se sabe mucho sobre Indiana Jones 5, ni siquiera cuál será su título oficial, pero ya está confirmado que esta es la primera película de la franquicia que no será dirigida por Steven Spielberg, sino por James Mangold, cineasta mejor conocido por dirigir películas como “3:10 to Yuma” (2007), “Logan” (2017) y “Ford v Ferrari” (2019). Asimismo, hasta ahora el elenco también incluirá a Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Thomas Kretschmann.

