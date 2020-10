Harris reprocha a Pence su gestión de la pandemia, “el mayor fracaso de la historia de EE.UU”

Pence , por su parte, ha sido fiel a su estilo tranquilo y sosegado, la antítesis de Trump, cualidades que muchos votantes aprecian sin por ello dejar de lanzar dardos a Biden, a quien ha calificado de “cheerleader de China ” así como píldoras de la retórica que sus bases adoran, como los ataques a los medios o a Washington. “Trump mantuvo su palabra y trasladó la embajada de EE.UU. a Jerusalén. Hemos sido firmes pero exigentes con nuestros aliados en la OTAN “, ha respondido el republicano cuando Harris ha defendido que Trump no sabe lo que es ser honesto

ESTADOS UNIDOS.- “Esta administración ha perdido el derecho a reclamar ser reelegida” con su gestión de la pandemia del coronavirus, ha disparado la demócrata Kamala Harris , aspirante a numero dos de Joe Biden, a su rival republicano, Mike Pence , en el primer y esperado debate entre los candidatos a vicepresidentes de Estados Unidos en las elecciones del 3 de noviembre, separados por mamparas de plexiglás como medida de protección después de que alrededor de 20 personas se contagiaran de la Covid-19 en un reciente acto en la Casa Blanca.

La respuesta de la administración Trump es “el mayor fracaso de la historia de una Administración de Estados Unidos“, ha añadido la senadora antes de responder a la pregunta de la moderadora y hacer un breve repaso a las medidas que su gobierno adoptaría para frenar la propagación del coronavirus. “Deje de hacer política con las vidas de la gente”, ha respondido Pence en una de las frases más polémicas de la noche. “Lo cierto es que el plan de Biden se parece muchísimo al del presidente Trump, parece casi un plagio , algo de lo que Biden algo sabe”, ha replicado el republicano, poniendo rápidamente sobre la mesa el episodio que en 1998 hizo naufragar el primer intento del demócrata de llegar a la Casa Blanca.

La expectación entorno al debate era máxima, en especial ante el bochornoso intercambio mantenido por Donald Trump y Joe Biden hace una semana en Cleveland (Ohio), donde el presidente interrumpió constantemente a su rival hasta que perdió sus casillas y le respondió con vituperios. “Queremos que este sea un debate animado pero los estadounidenses merecen una discusión cívica. Vivimos tiempos tumultuosos pero debe ser posible tener un intercambio respetuoso”, les rogó antes de empezar la moderadora, la veterana periodista USA Today Susan Page a Pence y Harris en el debate, celebrado en Salt Lake City (Utah), que desempeñó su tarea con más éxito que colega Chris Wallace aunque dejó que se escabulleran en todas las preguntas más sensibles .

La agresiva actuación de Trump fue condenada de forma unánime y a la luz de los sondeos le ha pasado factura pero el republicano consiguió lo que quería: impedir que Biden presentara sus planes directamente a los estadounidenses. Esa era, en parte, la misión de Harris anoche y, en buena parte lo ha conseguido. “Joe tiene un plan”, ha repuesto con frecuencia la senadora por California a cada ocasión, marcando diferencias entre ambos. “Joe Biden cree en la ciencia”, “Joe Biden no va a prohibir el fracking”, “Joe Biden no va subir los impuestos a la gente que gana menos de 400.000 dólares”, ha recalcado Harris tras reprochar a Pence que no la dejara hablar y recobrar la palabra.

“Joe Biden salvó la industria automovilística . Ustedes votaron en contra (del plan de rescate), dejemos claro cómo fueron las cosas”, ha corregido Harris a su rival en un despliegue de su experiencia de ocho años como fiscal general, primero de la ciudad de San Francisco y luego de California. Preguntada por el aborto, no ha dejado pasar los comentarios de Pence sobre su supuesta hostilidad contra las personas religiosas. “Tanto Joe como yo somos personas de fe . Es insultante sugerir que despreciaríamos a alguien por sus creencias. De ser elegido, Joe sería el segundo católico practicante de la historia de EE.UU.”, ha aprovechado para recalcar Harris.

Pence , por su parte, ha sido fiel a su estilo tranquilo y sosegado, la antítesis de Trump, cualidades que muchos votantes aprecian sin por ello dejar de lanzar dardos a Biden, a quien ha calificado de “cheerleader de China ” así como píldoras de la retórica que sus bases adoran, como los ataques a los medios o a Washington. “Trump mantuvo su palabra y trasladó la embajada de EE.UU. a Jerusalén. Hemos sido firmes pero exigentes con nuestros aliados en la OTAN “, ha respondido el republicano cuando Harris ha defendido que Trump no sabe lo que es ser honesto.

Ambos candidatos han evitado contestar preguntas como si han hablado con Trump y Biden sobre la posibilidad de un día sucederles en la presidencia de EE.UU. dada su avanzada edad, los planes de los demócratas con el Tribunal Supremo o cómo pretende la Casa Blanca que los americanos sigan las recomendaciones de salud sobre el coronavirus si no se las aplica a sí misma. “Un debate normal”, se admiraban los comentaristas de las grandes cadenas de televisión al término del debate, que tuvo como protagonista inesperado a la mosca que durante varios minutos se posó sobre el gris cabello de Pence. Mientras algunos tuiteros bromeaban con que podría quizás contestar las preguntas que se habían quedado sobre la mesa, la campaña de Biden no perdió el tiempo y publicó una imagen del demócrata con una paleta matamoscas para ayudar a “volar” su campaña, un verbo que en inglés es idéntico al nombre del insecto volador.

