Harden superó los 20000 puntos y sueña con el MVP

Entornointeligente.com /

El escolta superestrella de los Rockets de Houston, James Harden, alcanzó otra marca de leyenda en su brillante carrera profesional al llegar este sábado a los 20.000 puntos como profesional.

Lo hizo en el partido que los Rockets disputaron en el Toyota Center de Houston y ganaron por paliza de 139-109 ante los Timberwolves de Minnesota.

A pesar de la gran hazaña, Harden, de 30 años, que acabó el partido con un doble-doble de 32 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias, se mostró comedido con lo conseguido y ambicioso de cara al futuro.»Obviamente es un gran logro«, declaró Harden tras el partido. «Tengo una imagen y metas más grandes que alcanzar, pero lo logrado esta noche es genial».

Harden es el séptimo jugador más joven en lograr esa hazaña y le queda mucho tiempo en su carrera para alcanzar hitos aún más grandes. Pero, ¿hasta qué punto puede subir en la lista de puntuación de todos los tiempos? Es una pregunta un poco difícil de considerar porque Harden es realmente diferente a cualquier anotador que hayamos visto.

El mismo reconoce que no piensa ponerse ninguna limitación sino salir al campo y cada noche anotar el máximo de puntos. De hecho, maneja el juego de una manera tan increíble, que para los seguidores de los equipos rivales lo sienten como una trampa que no tiene limite.

. @JHarden13 gets to 20,000 career points in H-Town! #PhotoOfTheGame l @rokit pic.twitter.com/o07cy7u1gv

— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 12, 2020 EFE

LINK ORIGINAL: Lider

Entornointeligente.com