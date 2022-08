Entornointeligente.com /

HARÍA Y «EL LEVIATÁN»

Por Beatriz Barreto

La obra del filósofo inglés Thomas Hobbes «Leviatán» (1651), habla de la esencia del ser humano reconocida en la célebre sentencia «homo homini lupus est» («el hombre es un lobo para el hombre»). Defiende que tiene que haber un ordenamiento jurídico que nos defienda a los unos de los otros. Es de una enorme crudeza. Reconocemos pues, la necesidad de ese ordenamiento, pero también, más allá de lo regulado, reconocemos el orden marcado por los valores morales, los que aprendemos en nuestra casa y cuando socializamos. Uno de los valores morales más importantes es el respeto a la palabra dada. Nuestros mayores vivieron tiempos en que la palabra dada era sagrada y los pactos verbales tenían la fuerza de un contrato escrito. Pues bien, hay que tener presentes estos valores morales. Desgraciadamente, en la actualidad vivimos en ese relativismo moral que se traduce en un «todo vale». Ciertamente, hay que revisar ciertas nociones.

En nuestro municipio se firmó un pacto entre CC (Coalición Canaria) y la PMH (Plataforma Municipal de Haría). En virtud de este pacto, primero gobernaría CC en coalición y luego lo haría la PMH. Pero este relativismo moral del «todo vale», nos pilló a todos por sorpresa cuando hace unos días la PMH anunció que gobernaría en solitario, rompiendo así el pacto, la palabra dada, es más, un acuerdo firmado que se puede encontrar fácilmente en internet. En cierto modo, en todo esto existe cierta «belleza» en su sentido filosófico, cuando pensamos en la coherencia entre el discurso de toma de posesión de la alcaldesa y su cita del Che Guevara. Sí, el ideólogo de la dictadura comunista cubana. Se aprovechó una circunstancia legal de asunción del poder, para desde esa posición privilegiada romper un pacto, faltar a la palabra dada. Se puede hablar, estableciendo un símil, de un auténtico golpe de estado desde la institución. Saben que ni tan siquiera se les puede someter a una moción de censura dado que no lo permite la ley. Se aprovechan del propio sistema para lograr sus propios objetivos y aquí podemos hablar de Maquiavelo quien en su tratado de política «El Príncipe» (1532), en la misma línea del filósofo Hobbes, habla de la esencia humana y de que para ciertos mandatarios, a modo de resumen, «el fin justifica los medios». Y claro, de por medio están las pasiones humanas. Se demoniza y lincha públicamente a un concejal porque en el pasado no votó algo que les interesaba a ellos y se esgrime también la excusa de que ese mismo concejal no acudió al pleno de la toma de posesión. Se le pone como excusa y se niegan a negociar con lo que conlleva de ceder en algunos aspectos en un momento dado.

En medio de todo esto, se encuentra el interés mediático de que, entre los seis alcaldes de la actual legislatura en nuestro municipio, se encuentran dos mujeres. De forma orgullosa, la alcaldesa, en su discurso de toma de posesión, habló del «techo de cristal», término sociológico que alude a esa sutil barrera, no visible, que impide avanzar a las mujeres. Pues bien, en la isla hay actualmente ejemplos de mujeres que han rebasado ese techo de cristal. Los tenemos en el Cabildo y en la alcaldía de Arrecife. Lo cierto, es que en Haría, de momento, no ha ganado unas elecciones ninguna mujer. Han llegado por causas sobrevenidas. Las elecciones las han ganado dos políticos cabeza de lista con enorme carisma, distintos estilos eso sí, pero con incuestionable carisma político, uno por CC y otro por la PMH. Y digo más, volviendo al filósofo Hobbes y la necesidad de un sistema jurídico que nos defienda a los unos de los otros, el artículo 14 de la Constitución Española, nuestra Ley de leyes, de la que emana todo nuestro ordenamiento jurídico reza así: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Tengo que concluir que la pertinencia de esos discursos sobre «techo de cristal» y cuotas habría que revisarlos.

Y ya que parece que gusta a la nueva alcaldesa hablar de conceptos, yo voy a lanzar otro que es el de «liderazgo positivo». No puedo evitar preguntarme qué caras habrá en el próximo pleno. ¿No es mejor ganarse a la gente negociando? ¿No es mejor no fomentar ese mal ambiente? La PMH ha de saber que lo que han hecho se quedará en el «inconsciente colectivo» del municipio. Han conseguido una escalada de descontento, han generado toda una cascada de emociones

negativas que no tienen carácter constructivo. Hay que añadir que, como cargos públicos, tales actuaciones, no se justifican. Y añado otro concepto, que es el de «ética profesional». No valen los egos personales en política. Los ciudadanos eligen a personas que les representen y velen por su bienestar y su seguridad y porque funcionen los servicios municipales adecuadamente.

Desde VOX tendremos un espíritu conciliador y negociador. Deseamos que durante el resto de la legislatura haya un acercamiento entre las fuerzas políticas en el Ayuntamiento y que trabajen en equipo y velen por el bien de los vecinos. Tiene que haber un cambio. VOX se ofrece como alternativa en nuestro municipio.

Haría, 1 de agosto de 2022 Beatriz Barreto Santana Coordinadora Local de VOX Haría

