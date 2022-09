Hanthony Coello no participó en la decisión de la SPB

Entornointeligente.com /

Víctor A. Rodríguez | LA PRENSA DE LARA.- Horas antes de la rueda de prensa de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), el presidente de la FVB, Hanthony Coello, en declaraciones en el programa radial «Convocados» del Circuito Líder, aseguró que no participó en dicha decisión de no dejar jugar a los de la selección nacional durante el período establecido.

«Eso no puede impedir que otro jugador no juegue en su club. No hay aval jurídico. La reunión que hubo de los dueños de equipos no existió, o al menos yo no participé. Lo que creo que sí puede haber son otras razones deportivas de lo acontecido ayer», dijo Coello.

La lista de convocados para la AmeriCup la reveló el ente federativo el día martes, donde solamente aparecen cuatro jugadores que estuvieron en la ventana clasificatoria del Mundial 2023, los jugadores que repiten convocatoria son: Windi Graterol, Yohanner Sifontes, José Ascanio y José Materán.

Del resto, estaban en una lista de preseleccionados de 24 jugadores, lo completan Luis Betancourt, Harol Cazorla, Kender Urbina, Elian Centeno, Édgar Martínez, Fernando Fuenmayor, Miguel Bolívar y Carlos López.

«Los 12 ya se encuentran en Brasil esperando disputar el torneo en Recife. Si bien sí hay una norma relacionada, no se aplica en este caso porque ya hay jugadores inscritos y están ya en Brasil. Hay equipos que tienen jugadores de la selección que se planificaron para estas situaciones», destacó Coello.

Lo cierto es que la polémica todavía no está en su máximo punto, ya que vendrían sanciones para Michael Carrera y Gladiadores.

