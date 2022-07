Entornointeligente.com /

Hans-Thies Lehmann, que no fim da década de 1990 cunhou a expressão «teatro pós-dramático», que circularia como moeda franca desde então, influenciando irreversivelmente a criação e os estudos teatrais das primeiras décadas do séc. XXI, morreu na madrugada de 16 de Julho de 2022 em Atenas, Grécia, onde vivia com a mulher, a crítica de teatro grega Eleni Varopoulou.

