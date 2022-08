Han pasado cuatro semanas desde el último sistema tropical con nombre del Atlántico, pero la temporada alta está a la vuelta de la esquina

Entornointeligente.com /

(CNN) — Estamos ya en el tercer mes de la temporada de huracanes, que supone más del 30% del camino, y parece que estamos teniendo un comienzo lento. La gente me ha llegado a preguntar a dónde se fue, o incluso me han comentado que pensaban que esta temporada iba a ser movida.

Así que le pregunté a un experto en huracanes qué está sucediendo.

«¡Tienes razón! El Atlántico sí que ha estado tranquilo últimamente», dijo Phil Klotzbach, científico investigador de la Universidad Estatal de Colorado, en un correo electrónico a CNN. «Tuvimos una breve ráfaga a finales de junio/principios de julio con Bonnie y Colin, pero desde entonces está tranquilo».

El huracán Bonnie se debilita: es categoría 2 y avanza frente a las costas de México Y puede que ni siquiera recuerdes esas dos tormentas, especialmente Colin a principios de julio. Si parpadeaste, te lo perdiste. Colin se formó sobre tierra en Carolina del Sur y apenas sobrevivió unas 24 horas.

Pero no hay que desestimar todavía la temporada de huracanes. Si tienes planes de vacaciones durante las próximas dos semanas, probablemente todo siga tranquilo; sin embargo, deberíamos empezar a ver que las cosas cambian lentamente (o rápidamente).

«Hay indicios de que las cosas deberían mejorar a medida que nos acercamos a mediados de agosto», señaló Klotzbach.

publicidad Una de las razones por las que hemos tenido unas semanas tranquilas es el aire seco procedente de África.

«Este aire seco suprime la actividad de las tormentas, lo que es necesario para que los complejos de tormentas que salen de África prosperen y se conviertan en huracanes», explicó Klotzbach. «El aire seco es bastante común en el Atlántico tropical a estas alturas de la temporada».

Un gran remolino de polvo sahariano es expulsado al Atlántico el 26 de julio de 2022.

Muchas veces, los brotes de aire seco están asociados al polvo sahariano del que se oye hablar bastante en esta época del año. El aire seco transporta el polvo a través del Atlántico y puede llegar a Estados Unidos. Puede causar problemas respiratorios en algunos, pero también proporcionar atardeceres y amaneceres resplandecientes.

«Por lo general, cuando llegamos a mediados de agosto, los fuertes brotes de polvo (y el aire seco asociado) tienden a remitir, y el Atlántico tropical se vuelve más propicio para la formación de huracanes», añadió Klotzbach.

¿Qué tipos de huracanes hay y qué significan las categorías 1,2,3,4 y 5? Nuestro sentido de la «normalidad» está trastornado También es fácil perder de vista lo que se considera normal ahora. Tanto 2020 como 2021 fueron temporadas extremadamente activas al principio. El 2020 tuvo 30 tormentas con nombre en toda la temporada y ya estaba en la tormenta con nombre I (Isaías) en este punto de la temporada, pasando por todo el alfabeto y una parte del alfabeto griego también.

El año pasado agotó todos los nombres de los huracanes por segundo año consecutivo, lo que nunca había sucedido antes y marcó la sexta temporada consecutiva de huracanes «por encima de lo normal».

Casas en Grand Isle, Luisiana, destruidas durante el huracán Ida en agosto de 2021.

Así que no es de extrañar que empecemos a cuestionarnos por qué no ha pasado gran cosa durante las últimas semanas. Pero 2021 también tuvo un poco de descanso durante este período de tiempo, donde no se formó nada entre el 9 de julio y el 11 de agosto, lo que recuerda mucho a este año.

Klotzbach también señaló que, si bien los fenómenos meteorológicos El Niño y La Niña son grandes impulsores estacionales de cómo debería desarrollarse la temporada, hay otros fenómenos que impulsan la variabilidad a más corto plazo.

La reducción de la contaminación atmosférica produjo un efecto inesperado: el aumento de huracanes en el Atlántico Norte «La oscilación de Madden-Julian (MJO) puede aumentar o disminuir la actividad de los huracanes en el Atlántico», subrayó Klotzbach. «La MJO es una actividad de tormentas profundas que se propaga por todo el planeta cada 30-60 días. Al hacerlo, puede alterar los niveles de la cortante vertical del viento y la humedad del nivel medio».

Esta oscilación también ha contribuido a la falta de actividad durante el último mes, porque ha prohibido el desarrollo de tormentas eléctricas sobre África.

Las tormentas eléctricas en el oeste de África tienden a empujar hacia el oeste en el Atlántico, convirtiéndose en el material del que parten los desarrollos tropicales.

La temporada no está muerta Nombres disponibles de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2022

Los nombres de las tormentas tropicales y de los huracanes son alfabéticos y alternan entre masculino y femenino. Es raro que se necesite la lista completa en una temporada.

Alex Bonnie Colin Danielle Earl Fiona Gastón Hermine Ian Julia Karl Lisa Martin Nicole Owen Paula Richard Shary Tobias Virginie Walter Fuente: Centro Nacional de Huracanes

Aunque este mes ha sido un buen descanso de los huracanes, Klotzbach confía en que las cosas cambien.

«Los modelos pronostican en general un patrón más favorable para el Atlántico cuando lleguemos a mediados de agosto», informó Klotzbach. «Se prevé que el aire se eleve de forma más constante sobre África y se hunda sobre el Pacífico tropical. Este patrón debería dar lugar a una reducción de la cortante vertical del viento».

Esto significa que tendremos un ambiente propicio para el desarrollo de huracanes, justo a tiempo.

«El primer huracán del Atlántico se forma de media el 11 de agosto e históricamente, el 90% de los huracanes importantes se forman después del 20 de agosto», declaró Klotzbach.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de Colorado publicarán el jueves sus previsiones actualizadas de huracanes para la temporada, así que asegúrate de comprobar si las cifras suben , bajan o se mantienen.

Además, la vicepresidenta Kamala Harris viajará hoy al Centro Nacional de Huracanes en Miami, donde «recibirá una sesión informativa sobre la resistencia al clima, ya que las comunidades se enfrentan a riesgos climáticos como huracanes, inundaciones, sequías, calor extremo e incendios forestales», según la agenda de la Casa Blanca.

— La meteoróloga Haley Brink de CNN contribuyó con este reportaje.

Acerca del autor Jennifer Gray Jennifer Gray es metereologa y reporta desde la sede mundial de CNN en Atlanta. Gray es miembro de la Asociación Nacional del Tiempo de Estados Unidos y fue reconocida con la distinción AMS Seal de la Sociedad Americana de Meteorología.

Antes de unirse a CNN, Gray fue presentadora para la cadena WTVJ, una afiliada de NBC con sede en Miami, ahí reportó sobre estado del tiempo y produjo especiales sobre cómo prepararse y la seguridad en caso de huracanes. También coprodujo y copresentó el programa ‘Florida Insider Fishing Report’ para Sun Sports y ‘Beyond The Reef’.

Gray es licenciada en Ciencias de la Tierra, y obtuvo un título en metereología televisiva de la Universidad Estatal de Mississippi y se graduó con el grado de Licenciatura en Periodismo Televisivo de la Northwestern State University en Louisiana.

