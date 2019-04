Hamilton voló en el GP de China y asaltó el liderato del Mundial

Entornointeligente.com / Hamilton celebró en China por sexta ocasión en su carrera. Foto: Diego Azubel/EFE. Notitarde.- El británico Lewis Hamilton aprovechó su superioridad en la pista de Shanghái para ganar cómodamente y alcanzar el liderato del mundial en una carrera en la que Sebastian Vettel (tercero) dio un golpe de autoridad en Ferrari.

Hamilton firmó su sexta victoria en China , la número 1.000 de la historia de la categoría reina del automovilismo, en una carrera donde adelantó en la salida a su compañero Valtteri Bottas (segundo), quien salía desde la ‘pole’.

Según explicó Bottas en una rueda de prensa, perdió la carrera “al comienzo” debido a que tuvo un pequeño “giro de ruedas” por la pintura de la línea de salida y salió ralentizado , aseguró el piloto. Sin embargo, logró acabar segundo y sentenciar el tercer doblete consecutivo para la escudería alemana.

Hamilton lideró de principio a fin En cabeza, desde la primera recta, Hamilton se limitó a seguir su ritmo y, sin cometer errores, consiguió la victoria 75 de su carrera y dejó atrás el mes en el que Bottas ha liderado la clasificación mundial, confirmando que él es el candidato número uno de Mercedes .

Foto: Diego Azubel/EFE. Tras esta prueba, en la clasificación general Hamilton (68 puntos) le saca seis puntos a Bottas (62 puntos). Verstappen es tercero con 39 puntos, Vettel cuarto con 37 y Leclerc quinto con 36.

La próxima carrera del Mundial, la cuarta prueba de las 21 que lo integran, se disputará el 28 de abril en Azerbaiyán , en el circuito de Baku.

