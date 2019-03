Hamilton: “No tengo nada bueno que decir sobre los neumáticos 2019”

Entornointeligente.com /

“Necesito hablar con él para entenderlo mejor, un poco más en detalle, y saber la razón por la que [Hamilton] no está contento”

Lewis Hamilton siempre se ha caracterizado por ser un piloto que no guarda sus pensamientos, pues cuando está de acuerdo o no en algo, lo hace saber. Precisamente, el británico expresó que no le agradan los neumáticos Pirelli 2019.

“¿Qué quieren saber? ¿Si los neumáticos son buenos? Realmente no tengo muchas cosas buenas que decir al respecto, así que lo mejor es que probablemente no diga nada”.

También, aseguró que son más desafiantes que los de 2018. “A medida que avancemos en la temporada, serán un desafío. Son más desafiantes este año que el anterior”.

De igual manera, agregó que el cambio de nombres de neumáticos lo confunden un poco. “Además, tenemos todos estos nombres diferentes de neumáticos: C5, C4, C3, C2 y C1. Lo que para mí, personalmente, es incluso más confuso que todos los colores que teníamos”.

Por otro lado, Mario Isola, jefe de Pirelli, comentó que se tomarán en cuenta los comentarios del pentacampeón del mundo, con relación a la gama ofrecida para esta nueva temporada de la Máxima Categoría del Automovilismo Mundial.

