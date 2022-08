Hamilton: «Mis peores temores se hicieron realidad»

Entornointeligente.com /

L a última carrera de la temporada pasada fue de las que quedan para la historia. En Abu Dabi 2021 se decidió el Mundial para Verstappen , pero con una controvertida decisión tras la salida de un Safety Car que dejó a Hamilton prácticamente sin opciones de conseguir la victoria … y a Max con todo de cara para adelantarle y llevarse y alzar el título mundial.

Desde entonces, el piloto británico ha admitido en muchas ocasiones que considera que la decisión que se llevó a cabo en las últimas vueltas del Gran Premio no fueron las más acertadas. Ahora, casi ocho meses después, vuelve a reflexionar sobre ello en una entrevista para ‘Vanity Fair’.

«Mis peores temores empezaron a cobrar vida», apunta cuando vio el accidente de Latifi ya cuando estaba rozando su octavo Mundial. Porque Hamilton iba primero y Verstappen llegaba por detrás… pero aún lejos. Parecía muy difícil que pudiese llegar a alcanzarle. Solo una especie de milagro alejaba al británico de su sueño.

«Pensé, no hay forma de que me engañen. No hay forma. Eso no sucederá. Seguramente no» , admite sobre los momentos de tensión y todavía con el coche de seguridad en pista. Estaba a un paso de convertirse en el hombre con más títulos. Era, tal vez, uno de los más importantes para él.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com