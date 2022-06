Hamilton dice que no se perderá el Gran Premio de Canadá a pesar del dolor de espalda

Entornointeligente.com /

Lewis Hamilton ha salido al paso de las especulaciones de que podría perderse el Gran Premio de Canadá de este fin de semana después de haber sufrido un fuerte dolor de espalda durante la carrera de ayer.

El piloto de Mercedes describió el Gran Premio de Azerbaiyán como «la carrera más dolorosa que he vivido». Su coche se desplomó y tocó fondo en las largas y accidentadas rectas de la pista durante las 51 vueltas del Gran Premio.

Después, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo que el dolor de su piloto no era sólo muscular, sino que «llega hasta la columna vertebral y puede tener algunas consecuencias». Añadió que el equipo «tendría a alguien de reserva, que de todos modos tenemos en todas las carreras, para asegurarnos de que nuestros coches funcionen» en Canadá.

Sin embargo, en una publicación en las redes sociales, el lunes Lewis Hamilton dijo que se sentía mejor tras el tratamiento de su fisioterapeuta Angela Cullen y que tenía la intención de correr este fin de semana.

Ayer fue duro y tuve algunos problemas para dormir, pero hoy me he levantado con sensaciones positivas», dijo.

«Tengo la espalda un poco dolorida y magullada, pero nada grave, por suerte. Me he sometido a acupuntura y fisioterapia con Ang y estoy de camino a mi equipo para trabajar con ellos en la mejora.

«Tenemos que seguir luchando. No hay mejor momento que el presente para unirnos y lo haremos. Estaré allí este fin de semana, no me lo perdería por nada del mundo».

