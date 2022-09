Halle Bailey responde críticas de «la sirenita negra»

Entornointeligente.com /

Disney estrenó el primer avance de la nueva versión de «La sirenita», el cual se hizo viral en pocas horas. Hubo ciento de miles de reproducciones. Y, en todo el mundo, provocó una cola de comentarios sobre la actriz principal, quien es una actriz de piel oscura.

Halle Bailey pasó en alto las palabras negativas, por lo que en cambio aplaudió reacciones que se identificaron con su participación en la película.

La cantante, que ya ha sido nominada a los premios Grammy desde 2018, mostró que no le importa la controversia sobre su color de piel. Por el contrario, Bailey compartió en redes sociales la emoción de algunas niñas por su elección para el papel protagónico de Ariel.

«La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada. Esto significa mucho para mí», comentó la intérprete estadounidense.

A partir del lanzamiento del tráiler, una serie de videos comenzaron a expandirse a través de la web. Hubo diferentes tipos de reacciones, tanto a favor como en contra.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ♥️this means the world to me 💗😭 https://t.co/cuKjKN8nxH

— Halle (@HalleBailey) September 12, 2022

