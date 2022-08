Hallazgos fiscales por $2.170 millones en Providencia: Contraloría

Entornointeligente.com /

Tras el debate que surgió en torno al costo de las viviendas en San Andrés y Providencia, la Contraloría dio a conocer un informe en el que constan 13 hallazgos disciplinarios y dos fiscales por $2.170 millones en los proyectos de reconstrucción y reactivación económica de la islas.

En el marco de una actuación especial de fiscalización (AEF), el órgano de control señaló que los hallazgos con presunta incidencia fiscal, uno por $1.549 millones y otro por $620 millones, tienen que ver con mayores valores pagados en un contrato de obra suscrito por el Invías.

En relación con las viviendas a cargo de Findeter, informó que se encontraron deficiencias como falta de una adecuada planeación en contratos para ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción.

Para la Contraloría, se evidenciaron «falencias en la calidad del material de las ventanas de las viviendas T2 y T4 y en los pisos y muros, e irregularidades relacionadas con el sistema hidrosanitario en las viviendas de reparación integral».

Y agregó que las viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento, fueron conectadas a pozos no funcionales o a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente, que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño.

