Hallazgos confirman presencia de la cultura Wari en Huancavelica

La región Huancavelica tiene presencia wari en todas sus provincias, explica el arqueólogo Nils Sulca. De acuerdo con el especialista, el interés de esta cultura, considerada el primer imperio de los Andes, era satisfacer las necesidades de la metrópoli. Hace unos días el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica, Rodney Asto, reveló a la Agencia Andina del hallazgo de un asentamiento urbano en el sitio arqueológico Tinyacc y que mostraba evidencias que la zona había sido ocupada por tres culturas prehispánicas, entre ellas la Wari. m Nils Sulca puntualiza que los wari dominaron la zona por su valor estratégico . Por ejemplo, el paso hacia la costa desde Ayacucho. Asimismo, indica que otros lugares prehispánicos estaban cerca de tierras fértiles. Por ejemplo, Cebadapata está a un paso de la andenería dedicada al cultivo al maíz. Chapas, en cambio, es aledaño a una mina de cobre. «En Ayacucho no hay este mineral. Por eso era necesario para los wari», refiere el también catedrático de la universidad San Cristóbal de Huamanga. Respeto e imposición Sulca menciona que los wari tenían una forma particular de controlar el territorio. Añade que ellos no desplazaron a los pobladores previos. Por ello, se manifestaba su dominio en construcciones con un patrón arquitectónico. Sin embargo, estas edificaciones estaban a un lado de las urbes previas. «Ellos no buscaron desplazar a las etnias que ya estaban allí. Su intención era conseguir los productos que no tenían en su zona de origen y controlar los pasos a otras regiones», asevera el arqueólogo. Recuerda que la capital de Wari, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Huamanga, no contaba en las cercanías con algunos materiales como el mercurio. «Ellos lo conseguían de Castrovirreyna», apunta. Destaca cómo esta cultura se adaptó en Huancavelica a distintos pisos ecológicos, abarcando desde zonas desérticas cerca de la costa hasta la selva. «Los wari habrían aplicado sistemas de intercambio directo con muchas de estas sociedades con el propósito de obtener productos de diferentes pisos ecológicos como el maíz, la papa, minerales», subraya. Una observación que hace el arqueólogo es que muchos de estos sitios no dejaron de usarse a la caída de este primer imperio andino. Prueba de ello son las numerosas piezas de cerámica de estilos del Intermedio Tardío. Más en Andina: Machu Picchu: implementan código QR para conocer más atractivos y servicios turísticos https://t.co/nbnaqecZWy a través de @Agencia_Andina

Publicado: 20/9/2022

