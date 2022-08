Hallazgo arqueológico: descubren muros preinca e inca en el centro histórico de Cusco

Entornointeligente.com /

El muro de piedra caliza, de al menos seis metros de extensión, con un metro de altura, una gradería en medio, y otro muro en forma perpendicular de al menos dos metros de extensión, yacía soterrada hasta el sábado pasado, cuando se alertó a la entidad cultural. Rubén Quiroz Vélez, jefe del Área Funcional de Defensa del Patrimonio la DDCC, informó a la Agencia Andina , que la obra contaba con el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) como parte del proyecto «Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal». «Se ha verificado trabajo de desmontaje de una escalera asociado a un muro de contención orientado de noroeste a sureste, conformado por elementos líticos de forma rectangular de diferentes dimensiones, los cuales presentan codificación con tiza color blanco», afirmó. [Lea también: ¡Impresionante hallazgo! Descubren en Cajamarca aldea de piedra de hace 5,000 años ] «En la parte baja de la escalinata se observó reposición de elementos líticos de caliza (3 peldaños) unido con mortero de barro, cemento y piedra chancada. Por otro lado, en la parte superior, adherida al perfil se divisa 4 elementos líticos uno sobre otro con sus respectivas codificaciones (B27, B28, A28), también elementos líticos acumulados producto del desmontaje con sus respectivos códigos)», agregó Quiroz Vélez respecto del informe que elaboraron. El especialista afirmó que la supervisión a los restos arqueológicos continúa conforme avanza la obra. Los muros pre inca e inca volverían a ser soterrados, previo tratamiento técnico y protección de los elementos líticos codificados «se supone que es una obra pública, a veces en el Ministerio de Cultura no podemos decir no al avance correspondiente», subrayó. En el lugar vecinos advirtieron la presencia de maquinaria pesada, sin embargo, el funcionario afirmó que no habría habido afectación o daño al patrimonio «el personal de mi área vemos los daños el atentado, pero en este caso hemos intervenido, estamos haciendo las investigaciones, corroboraremos con la arqueóloga del PMA Elizabeth Gallegos Hancco», acotó. Calle Zetas Similares hallazgos de muros inca se evidenciaron en el 2014 en la calle Mantas, ingreso a la plaza de Armas de Cusco, y este año en la calle Zetas, en ambas obras de la municipalidad del Cusco, la Dirección de Cultura dispuso el soterramiento de estos vestigios arqueológicos, previo tratamiento de los elementos líticos, suerte que también se correría en el distrito de Wanchaq. Más en Andina: ???? Ritual de fertilidad agrícola: conoce el Qhasqa de Taya, Patrimonio Cultural de la Nación https://t.co/Q05lPKtPXS Esta festividad en honor a la Pachamama se celebra a inicios de agosto en el distrito de Lluta, región Arequipa. pic.twitter.com/S1WSwmexJE

Publicado: 11/8/2022

