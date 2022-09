Hallaron a los desaparecidos de La Grita

Entornointeligente.com /

CARACAS.- La noche de este jueves el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que las personas de La Grita que se encontraban desaparecidas, fueron localizadas en una zona de páramo mientras realizaban una actividad religiosa.

«En el sector denominado Páramo de La Negra, entre La Grita y límites con la población de Tovar en el estado Mérida, fueron ubicadas 16 personas en perfecto estado de salud. Las mismas, en ese momento, se encontraban orando en un retiro espiritual», dijo Bernal en un audio difundido a través de redes.

