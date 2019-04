Hallan varios cadáveres en negocio en Dakota del Norte

Entornointeligente.com / MANDAN, Dakota del Norte, EE.UU. — La policía halló varios cadáveres en un negocio en un suburbio de Bismarck en Dakota del Norte, informaron autoridades hoy. Los agentes acudieron a un pedido de auxilio en el local la mañana de hoy y hallaron a varias personas muertas adentro. El Departamento de la Policía de Mandan no especificó cuántos difuntos había y no respondió a mensajes pidiéndole detalles. El condado de Morton remitió toda pregunta a la policía municipal. La Oficina de Investigaciones Penales del estado confirmó que está ayudando en la investigación. No dio más detalles.LINK ORIGINAL: El Vocero

