Hallan restos mortales de dos niños en maletas subastadas en Nueva Zelanda

Stan Canova señaló que los precios de los combustibles deben disminuir en el mercado local, porque la cotización del petróleo sigue cayendo y en consecuencia los precios de los derivados.»Nadie habla de regalar nada, de ser una ONG, pero sí deben ir ajustando precios, según coyunturas del mercado», expresó.

Resaltó que las subas más altas de combustibles se dieron en marzo, cuando el WTI (West Texas Intermediate) de referencia del país llegó a pasar los US$ 120 el barril y que ahora ya bajó considerablemente. «Actualmente, con más del 30% de reducción sobre ese pico, no se hace justicia al precio final», expresó.

«El WTI está a un precio más bajo que la época pre invasión de Ucrania. Que ni Dicapar o Petropar digan nada molesta un poco», expresó.

No están dadas las condiciones para bajar Empero, Guillermo Parra , del gremio de las Distribuidoras de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar) , señaló que las condiciones de ahora no están dadas para bajar los precios, sino que sólo mantener los valores actuales, ya que en el país el combustible no llegó a subir en su momento como debería.

«El precio del crudo no necesariamente se mueve en la misma proporción de los precios de los derivados, del gasoíl y las naftas, que comenzó a ocurrir en la pos pandemia. No es verdad que exista una baja sostenida de los derivados del crudo», expresó.

Señaló que si bien hubo picos de precios del gasoil en la última semana de mayo y comienzos de junio, esto no se trasladó al país, porque de ser así los valores debían subir a G. 10.500 por litro . «Si la ciudadanía quiere que los precios internacionales se reflejen en los precios locales se deben fijar los valores dejando de lado los precios de stock», expresó.

