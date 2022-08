Hallan restos mortales de dos niños en maletas subastadas en Nueva Zelanda

Entornointeligente.com /

Si ingresamos al Asu Mapa encontraremos un sitio con el mapa asunceno y los 85 puntos para visitar. Se puede elegir, por ejemplo, la opción «Cultural» y entonces aparecen museos y casas culturales. O se puede elegir la opción «empanadas» y así ver los lugares recomendados para probar esta rica minuta paraguaya. También se encuentran los sitios de compras y los edificios icónicos.

El mapa fue desarrollado por un grupo de jóvenes emprendedores. Uno de ellos, Nicolás Prono, dijo que espera que los propios paraguayos puedan utilizar la página, pero que también está destinado a los turistas. Explicó que la financiación fue conseguida por los propios jóvenes. Adelantó que el gasto que se tendrá en imprimir el mapa será asumido por los ministerios, aunque aún se desconoce el monto y la cantidad de impresiones que se harán.

En otro momento, le consultamos sobre si se puede afirmar o no que los lugares a los que se invita al turista son seguros. Prono respondió que ellos no pretenden discriminar zonas por prejuicios, por lo que eligieron no colocar ningún indicativo de zona roja. Sin embargo, dijo que considerarán agregar explicaciones de precaución.

El mapa tendrá también una versión impresa en castellano e inglés, que será distribuida de manera gratuita en el mes de septiembre, en los diferentes puntos turísticos de la ciudad, alojamientos, hoteles y hostales.

Según el ministro de Cultura, Rubén Capdevilla, la iniciativa «permitirá articular todas las otras iniciativas de las diversas instituciones y visibilizar los espacios culturales, además de potenciar el turismo dentro de Asunción». Agregó: «Nos compromete a trabajar con mayor compromiso en la reactivación del centro histórico» .

Para ir al mapa, se debe ingresar a www.asumapa.com.py

