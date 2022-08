Hallan restos mortales de dos niños en maletas subastadas en Nueva Zelanda

Entornointeligente.com /

Según indicó el senador Jorge Querey , médico de cabecera de Fernando Lugo , este jueves es el octavo día de internación del expresidente tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) . Sobre su estado de salud, el doctor resaltó que presenta signos vitales estables e incluso consideró que el «riesgo vital inminente» disminuyó.

Asimismo, precisó que hace dos días se presentó una «leve dificultad» con un sangrado, por lo que el proceso de «descomplejización» de Lugo podría demorar aún más.

«En las últimas 36 horas se mantuvo estable en todos sus signos , hay signos positivos, son mínimos, pero positivos», detalló para la 1020 AM.

Todavía no pueden establecer pronósticos Continuando con su explicación, el doctor detalló que no se pueden establecer pronósticos sobre su salud mientras no termine esta descomplejización, cuyo proceso varía según cada paciente y situación.

De igual manera, Querey manifestó que se encuentran «satisfechos con las metas» que van consiguiendo en torno a la evolución del estado de Lugo.

«Se podría dar un primer reporte sobre el pronóstico luego de 48 a 72 horas de la descomplejización «, finalizó.

