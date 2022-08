Hallan muerto a empresario que había denunciado a Friedmann

Entornointeligente.com /

» Cedimos la punta , estamos a un punto de ellos, no es positivo porque perdimos la punta , pero como dije después del partido, vamos a trabajar para volver a la punta y conseguir el campeonato», aseguró en la conferencia de prensa.

Sobre el juego del domingo, dijo. «En el partido ante Guaraní hicimos bien las cosas con muchos cambios que tuvo el equipo, hay cosas que no están en nuestras manos, intentamos de todos lados , no se dio, hay que seguir trabajando, intentando y no dejaremos de hacer eso para recuperar la punta y ser regulares para ser campeones. Estamos a un punto de los punteros, vamos a levantarnos y eso está en nosotros».

Fue consultado por las banderas que aparecieron en la Nueva Olla. » No vi las banderas , jugar en equipos grandes siempre es así, jugamos en Cerro Porteño y sabemos que vamos a tener esa clase de presiones. Como vengo sosteniendo vamos a trabajar para salir de esto, ellos están en su derecho de reclamar, lo que no queremos es que haya violencia» .

«Ayer manejamos bien el partido, fuimos intensos , nos falta finalizar las jugadas, nos falta el toque final, hacer los goles . Vamos a mejorar, a llegar a la punta y ser campeones», añadió.

«Me falta para llegar al cien por ciento» Piris da Motta comentó sobre su estado físico actual. «Creo que me falta para llegar a un cien por ciento , venía jugando y después quedé fuera por las expulsiones, de a poco iré recuperando y llegar al cien para ayudar al equipo».

Mencionó de nuevo que lo que le falta al equipo es terminar las jugadas que genera. » Somos conscientes de las cosas que hacemos, no estamos finalizando las jugadas , como cualquier equipo tenemos bajón y está en nosotros salir de esto, tenemos grandes nombres, grandes jugadores y los goles van a llevar para hacernos felices a todos».

El clima tenso en el Ciclón » El clima tenso está siempre en Cerro porque es un equipo grande, obligado a ganar todos los torneos, tenemos que estar bien preparados para afrontar lo que se viene y salir de esta», aseguró.

Por último señaló que no existe mal ambiente en el plantel. » Me enteré por los compañeros y el propio Patiño , no hay mal ambiente entre ellos, bromean siempre con Jean. Juan es un referente y ayuda mucho a todos, fue un mal entendido porque estamos bien y unidos los jugadores», concluyó.

LINK ORIGINAL: Abc

