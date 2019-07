Entornointeligente.com /

La ‘influencer’ rusa Ekaterina Karaglanova, en una imagen subida a su cuenta de Instagram. @katti_loves_life / Instagram

El cuerpo sin vida de la joven rusa Ekaterina Karaglanova, una popular influencer de 24 años con más de 89.000 seguidores en Instagram, fue hallado el pasado viernes en el interior de una maleta en el pasillo de su apartamento de alquiler en Moscú.

Fueron los propios padres de la joven quienes, alertados por la falta de noticias de su hija durante varios días, encontraron el cadáver tras entrar en el piso con la ayuda del casero, según informó la BBC, citando a medios rusos.

El cuerpo de Karaglanova presentaba varias heridas de arma blanca, incluida una en la garganta. La Policía, que se ha hecho cargo de la investigación, aseguró que no había encontrado pruebas de que se hubiera producido una pelea en el apartamento, y que tampoco fue hallada ningún arma relacionada con la muerte de la joven.

De acuerdo con el canal ruso de televisión RenTV, las autoridades han detenido ya a un sospechoso que habría confesado ser el autor del crimen. La Policía baraja los celos como posible móvil, ya que la joven había comenzado recientemente una nueva relación, según detalló el diario ruso Moskovsky Komsomolets, citado asimismo por la BBC.

Los medios rusos informaron asimisno de que las cámaras de seguridad del edificio registraron a un exnovio de Karaglanova visitando brevemente el inmueble en los últimos días.

Ekaterina Karaglanova había realizado recientemente una residencia en una escuela de medicina de Moscú, en la especialidad de dermatología. Además de su cuenta de Instagram, tenía un blog sobre viajes con miles de suscriptores. Había planeado unas vacaciones en Holanda para celebrar su cumpleaños este 30 de julio.

En sus publicaciones en Instagram, Karaglanova incluía fotos y vídeos de sus viajes por toda Europa. En la última, del pasado 22 de julio, la ‘influencer’ aparece en la isla griega de Corfú.

La última publicación en Instagram de la ‘influencer’ rusa Ekaterina Karaglanova. Imagen: @katti_loves_life / Instagram

