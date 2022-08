Hallan en Haití especie de magnolia que se creía extinta

Entornointeligente.com /

La organización ambiental internacional Haiti National Trust anunció este jueves que un equipo de investigadores redescubrió en las montañas del norte de Haití una especie de magnolia que los botánicos creían extinta desde hace casi 97 años.

Se trata de la magnolia emarginata, endémica de Haití y descubierta en 1925 por expediciones científicas, pero desde entonces no se había vuelto a ver debido a la desaparición del bosque Morne Colombo, donde crecía la especie, producto de la deforestación.

Desde entonces, la planta se consideró en peligro de extinción y pasó a formar parte de la lista roja de especies amenazadas, que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, siglas en inglés).

#Magnolia species lost to science for 97 years rediscovered in #Haiti

– Conservationists find native magnolia for first time since 1925 after original habitat destroyed by #deforestation https://t.co/tIxMXAUwUb pic.twitter.com/YWJgSmM7ut

— Environmental Investigation Agency (@EIA_News) August 3, 2022 El investigador y fotógrafo de conservación dominicano, Eladio Fernández, lideró la expedición que realizó el hallazgo en un bosque ubicado a 700 metros de altura en el Macizo del Norte, la cordillera más larga de Haití. El equipo estuvo integrado por tres científicos y dos guías locales.

«Este redescubrimiento sirve como un faro de esperanza para la biodiversidad de Haití. A pesar del sombrío estado de los bosques degradados del país, todavía alberga especies como esta que no son encontradas en ningún otro lugar del mundo, dándonos la oportunidad de salvarlas», refirió Fernández a medios locales dominicanos.

El equipo de investigadores identificó al menos 16 árboles con flores de magnolia y varios en crecimiento, de los que se obtuvieron muestras para estudiar el ADN. La ubicación poco accesible de las plantas y la desconfianza de los pobladores de la región ante la presencia de los científicos, fueron factores que pusieron en riesgo el éxito de la expedición.

Une équipe de @haititrust a retrouvé dans les montagnes du nord d’Haïti – un pays très affecté par la déforestation – une espèce de magnolia dont les botanistes avaient perdu la trace depuis 97 ans. ���������������� �������������������� ��

(Source : https://t.co/ZSwNsI5aC2 ) pic.twitter.com/GScCbfsE06

— Marie-France Lemaine (@Mefel) August 4, 2022 «Las posibilidades de encontrar este árbol eran de una en un millón», aseguró Fernández, quien anunció que Haiti National Trust pretende regresar en otoño a la región para colectar semillas, y de esta manera iniciar un proyecto de conservación de la especie.

En la actualidad, la superficie forestal de Haití se estima en el uno por ciento, por lo que muchas especies botánicas endémicas sobreviven en las cimas montañosas y zonas de difícil acceso.

En el país caribeño coexisten tres especies de magnolias: la domingsensis, que comparte con República Dominicana, la ekmanii y la recién redescubierta emarginata.

