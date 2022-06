Hallan dos cadáveres en la Amazonia brasileña

Entornointeligente.com /

Se han encontrado dos cuerpos durante la búsqueda del periodista británico desaparecido Dom Phillips y de un antiguo funcionario indígena que llevan más de una semana desaparecidos en la remota Amazonia brasileña.

La BBC informó el lunes de que se han descubierto dos cadáveres, pero la identificación oficial sigue pendiente. The Guardian, donde Phillips era colaborador habitual, habló con su cuñado, Paul Sherwood, quien dijo que la familia había sido contactada por la embajada británica sobre los descubrimientos.

«Dijo que quería que supiéramos que… habían encontrado dos cuerpos», dijo Sherwood, refiriéndose a su conversación con la embajada. «No describió el lugar y sólo dijo que estaba en la selva, y dijo que estaban atados a un árbol, y que aún no habían sido identificados».

«Dijo que cuando hubiera luz, o cuando fuera posible, harían una identificación», añadió Sherwood.

Esto se produce después de que agentes de la policía federal brasileña revelaran el domingo por la noche que esa tarde se habían encontrado objetos pertenecientes a Phillips, de 57 años, y al ex funcionario indígena Bruno Pereira, de 41 años.

Los dos hombres fueron vistos por última vez la mañana del 5 de junio cerca del territorio indígena del Valle de Javari, situado en una zona de la remota Amazonia brasileña fronteriza con Perú y Colombia. Regresaban solos en barco por el Itaquai hacia Atalaia do Norte, pero nunca llegaron.

Los objetos fueron encontrados el domingo por la tarde y fueron llevados por agentes de la policía federal en barco hasta Atalaia do Norte, la ciudad más cercana a la búsqueda.

En un comunicado del domingo por la noche, la policía dijo que había identificado los objetos como las pertenencias de los dos hombres desaparecidos, incluyendo una tarjeta sanitaria y ropa que pertenecía a Pereira.

Una mochila identificada como perteneciente a Phillips fue encontrada atada a un árbol que estaba medio sumergido, dijo un bombero a los periodistas en Atalaia do Norte. Es el final de la temporada de lluvias en la región y parte del bosque está inundado, según The Associated Press.

Los equipos de búsqueda que concentran sus esfuerzos en torno a un punto del río Itaquai, donde voluntarios del grupo indígena Matis encontraron el sábado una lona de la embarcación utilizada por los desaparecidos, también encontraron un ordenador portátil.

El hecho se produjo un día después de que la policía informara del hallazgo de rastros de sangre en la embarcación de un pescador que está detenido como único sospechoso de la desaparición. Los agentes también encontraron en el río materia orgánica de posible origen humano. Los materiales están siendo analizados.

Amarildo da Costa de Oliveira, también conocido como Pelado, está detenido por un cargo de posesión ilegal de munición restringida, pero un juez ordenó que se le retuviera durante otros 30 días mientras continúa la investigación sobre las desapariciones. Según los relatos de los indígenas que estaban con Pereira y Phillips, el sospechoso les apuntó con un rifle el día antes de su desaparición.

El sospechoso niega haber actuado mal y dijo que la policía militar lo torturó para tratar de obtener una confesión, dijo su familia a AP.

La zona donde desaparecieron los dos hombres ha sido escenario de violentos conflictos entre pescadores, cazadores furtivos y agentes del gobierno. La violencia ha crecido a medida que las bandas de narcotraficantes luchan por el control de las vías fluviales para el envío de cocaína, aunque el Itaquai no es una ruta de tráfico de drogas conocida.

Pereira, que anteriormente dirigió la oficina local de la agencia indígena del gobierno brasileño, conocida como FUNAI, ha participado en varias operaciones contra la pesca ilegal. En estas operaciones, por lo general, se incautan o destruyen las artes de pesca y se multa y detiene brevemente a los pescadores.

Sólo los indígenas pueden pescar legalmente en sus territorios.

Las autoridades han dicho que la línea principal de la investigación policial sobre la desaparición ha apuntado a una red internacional que paga a pescadores pobres para que pesquen ilegalmente en la reserva del Valle de Javari, que es el segundo territorio indígena más grande de Brasil.

The Associated Press contribuyó a este informe.

