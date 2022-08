Halep avanza a semifinales del Abierto de Canadá a costa de Coco Gauff

Entornointeligente.com /

La rumana Simona Halep luchó contra una jugada tardía de Coco Gauff para asegurar una nerviosa victoria por 6-4, 7-6(2) el viernes y avanzar a las semifinales del Abierto de Canadá por quinta vez.

La dos veces campeona Halep, con un set arriba y liderando 4-1 en el segundo, parecía encaminada a un fácil paso a los cuartos de final.

Pero Gauff se atrincheró y se recuperó para forzar el segundo set a un desempate antes de que Halep, cabeza de serie número 15, acabara con la cabeza de serie décima en el desempate para mantener su dominio sobre la estadounidense.

En cuatro encuentros de su carrera, incluidos tres este año, Gauff aún no ha superado a Halep, quien ahora espera a la séptima cabeza de serie estadounidense Jessica Pegula o la kazaja Yulia Putintseva.

Hurkacz frenó a Kyrgios

La buena racha de Nick Kyrgios tocó a su fin este viernes en Montreal. El australiano había ganado 15 de sus últimos 16 partidos, nueve de ellos de manera consecutiva, con los títulos de individuales y dobles en Washington la semana pasada, después de ser brillante finalista en Wimbledon, donde solo Novak Djokovic fue capaz de superarle.

Pero se topó con una fatiga inusual en él, porque hasta ahora no había encadenado un periodo tan prolífico en victorias (21-4 desde junio), y con una gran versión de Hubert Hurkacz, que brilló el día después de pasarlo fatal y salvar un punto de partido contra Albert Ramos en octavos.

El polaco de 25 años y 10º del mundo se impuso a la versión más centrada de Kyrgios: 7-6 (4), 6-7 (5) y 6-1 en un duelo que se pareció más a una partida de ajedrez rápido que a un partido de tenis.

Los dos jugaron de manera frenética. En el caso del aussie, probablemente porque el cansancio le obligó a acortar los puntos, y el de Hurkacz porque tiene saque y golpeo para entrar en ese tipo de encuentro.

Para que se hagan una idea de cómo fue, duró una hora y 46 minutos y solo hubo cuatro puntos de más de nueve golpes, 45 de entre cinco y ocho y 135 de cuatro o menos. Kyrgios no esperaba ni a que el público se callara para sacar. Se le vio en algunos momentos con cierto desdén, pero sin llegar a la falta de respeto, como acostumbraba a hacer en sus peores tiempos.

Ahora es otro jugador y, con descanso, dará guerra en Cincinnati y, sobre todo, en el US Open. Porque ha entrado en una disciplina que sigue, aunque le aburra: entrenamiento, partidos, fisio, comer, dormir… Lo explicó tras vencer el jueves a su compatriota De Miñaur. Pero la gasolina no le ha dado para más, aunque dijo que tenía carburante de sobra. Si continúa así, no se le acabará tan pronto en el futuro.

Firme candidato

Hurkacz, por su parte, es uno de los jugadores grandes (1,96) con más talento. Tiene muy buena mano para las voleas cerca de la red y una sangre fría que no le desvía de su objetivo ni en días tan complicados como el que vivió contra Ramos. Tampoco antes rivales de los que depende todo en los partidos, como Kyrgios.

Ya lo había controlado hace algo más de un mes en Halle y en el Masters 1.000 de Canadá lo ha vuelto a hacer. Se enfrentará este sábado en semifinales a Casper Ruud o a Felix Auger-Aliassime.

Es el único de los cuartofinalista que sabe lo que es ganar un torneo de esta categoría (Miami 2021). Es el candidato más fuerte.

Ruud destroza a Auger-Aliassime

Muy pocas veces se ve en el tenis masculino un parcial tan llamativo en un partido del máximo nivel, mucho menos entre dos top-10 como Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime.

Pasó este viernes en Montreal, ciudad natal del canadiense, que fue arrollado por el noruego, que después de perder el primer juego con su saque, le endosó al chaval, que el jueves cumplió 22 años, un parcial de 10-0 que le dejó perplejo y sin opciones de victoria. Ruud ganó por 6-1 y 6-2 en poco más de una hora y se enfrentará este sábado en semifinales a Hubert Hurkacz.

Auger-Aliassime no fue capaz de mover el guarismo de su marcador desde el 0-1 del primer set hasta el 4-1 del segundo.

El juego del discípulo de la Rafa Nadal Academy, que venía de superar en tres sets a Roberto Bautista en un partido durísimo resuelto en tres mangas y tres horas y media, fluyó sin piedad ante el atasco monumental de su abrumado rival, al que asesora el director de la escuela manacorí, Toni Nadal.

Ruud (23), finalista en Roland Garros, donde le superó el dueño de la academia, Rafael, es un jugador cada vez más maduro y consistente. Su mejoría en pista dura ha sido tremenda. Ya no es un especialista puro en tierra, sobre el cemento se defiende con potencia, calidad y mucha paciencia.

De ese modo, ni se inmutó con el break inicial que encajó y a partir de ahí construyó un partido impecable. Cuando quiso reaccionar Auger-Aliassime, tarde, le cerró las puertas con dos globos espectaculares.

Y no se torció su camino hasta el triunfo, con nueve errores no forzados. Es un portento físico. A su oponente, hay que reconocerle su actitud, pese a la paliza que recibió. Ni una queja en un momento tan duro.

Nadal entrena en Cincinnati

Rafa Nadal está ya en Cincinnati. El balear llegó el jueves a la ciudad del estado de Ohio, se entrenó en la central y este viernes continuó con la preparación de la que será, si todo va bien, su 13ª participación en el último Masters 1.000 estadounidense del calendario ATP, penúltimo de la temporada antes del de París Bercy.

Nadal anunció el miércoles que viaja a Cincinnati, después de haber tenido que renunciar a jugar en Montreal por precaución, debido a las molestias que sintió en la zona abdominal al sacar durante una sesión de trabajo en Manacor.

Esa dolencia fue la que obligó a retirarse en Wimbledon antes de las semifinales, en las que iba a enfrentarse a Nick Kyrgios.

Djokovic podría ir al US Open

Novak Djokovic está entrenando para el US Open (del 29 de agosto al 11 de septiembre) como si fuera a disputarlo. «Me estoy preparando como si me permitieran competir mientras espero saber si hay alguna posibilidad para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos», compartía en sus redes sociales el pasado 30 de julio.

Hasta ahora, era una posibilidad remota, pero una nueva normativa frente a la covid-9 en Estados Unidos, ya aprobada, lo puede cambiar todo.

Se ha abierto una rendija por la que, si se precipitan los hechos, el serbio podría llegar al último Grand Slam de la temporada pese a que, hoy mismo, se ha confirmado su ausencia para Cincinnati.

El local Brandon Nakashima entrará en lugar de Nole, que ha desaparecido de la entry list, en el Masters 1000, pero las esperanzas de que el actual número seis del ranking esté en el major estadounidense han crecido en las últimas horas.

El nuevo contexto legal es totalmente distinto al de ayer, pero todavía no garantiza que Djokovic vaya a poder jugar.

Tal y como ha anunciado el CDC (Centro de Control de Enfermedades), el organismo que regula las medidas sanitarias en el país, a partir de este viernes, serán tratados de igual forma tanto los ciudadanos vacunados como aquellos que no cuenten con la pauta completa frente al coronavirus.

Un cambio radical de la situación que, como se anticipaba, está por ver si, a 17 días del torneo, permitirá la participación de Djokovic, que, eso sí, está inscrito.

A día de hoy, Estados Unidos sigue requiriendo la pauta para cruzar sus fronteras, una exigencia que, en las próximas semanas, también se pretende relajar, en consonancia con las nuevas demandas internas.

