Haitiano arrecada dinheiro para adotar criança que achou coberta por formigas no lixo Estudante, que vive nos EUA, onde trabalha e estuda, encontrou o bebê quando estava a caminho de uma festa de réveillon. Por g1

21/08/2022 19h32 Atualizado 21/08/2022

1 de 1 Emilio Angel Jeremiah e Jimmy Amisial em foto publicada no Instagram — Foto: Reprodução Instagram/jimmyluv6 Emilio Angel Jeremiah e Jimmy Amisial em foto publicada no Instagram — Foto: Reprodução Instagram/jimmyluv6

Era fim de 2017 quando o haitiano Jimmy Amisial, então com 22 anos, saiu para uma festa de réveillon e, para surpresa de sua mãe, voltou para casa com um bebê que havia encontrado coberto por formigas no lixo.

«Ele estava em uma pilha de lixo chorando, e não havia uma única alma que quisesse fazer algo sobre isso. Quando eu o peguei, ele imediatamente parou de chorar», contou Amisial à rede de televisão americana CNN.

Amisial, hoje com 27 anos, mora no Texas, nos EUA, onde trabalha e estuda. Quando encontrou o bebê, na cidade haitiana de Gonaives, o jovem estava de férias da faculdade nos EUA.

Segundo ele, as pessoas ao redor evitavam se envolver com o bebê.

Amisial levou o bebê para a casa de sua mãe, onde o pequeno foi cuidado, limpo e alimentado. A polícia tentou, em vão, localizar os responsáveis pelo bebê, então com quatro meses. Foi então que um juiz perguntou a Amisial se ele queria ser o responsável provisório da criança.

O haitiano disse que não foi uma decisão fácil, principalmente porque ele e a mãe enfrentavam dificuldades financeiras, mas que decidiu ficar com a criança ao se lembrar de como foi sua infância sem pai.

O bebê recebeu o nome de Emilio Angel Jeremiah e ficou aos cuidados da mãe de Amisial, quando o hatiano precisou voltar aos EUA para concluir os estudos. Em 2019, ele decidiu começar o processo de adoção legal de Emilio.

Os altos custos do processo, entretanto, ainda não permitiram a conclusão da adoção. Por isso que, desde o fim de julho, uma campanha virtual busca arrecadar fundos para ajudar Amisial com o processo.

«Eu tive que fazer o que tinha que fazer quando ninguém mais queria, e sou muito grata pelos últimos quatro anos e meio.»

Emilio, que, graças a Amisial, hoje é uma criança de quatro anos saudável e bem cuidada, quer ser músico quando crescer.

«Às vezes você não precisa saber o que fazer, você só precisa estar pronto para fazer», disse Amisial.

