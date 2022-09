Haiti: molte ambasciate chiudono per violenze nella capitale

Entornointeligente.com /

ROMA. – Le violenze, i saccheggi e le proteste che da giorni colpiscono la capitale di Haiti, Port-au-Prince, hanno spinto diversi Stati del mondo a chiudere temporaneamente le loro ambasciate nel Paese.

Tra le sedi diplomatiche chiuse ci sono quelle di Spagna, Francia, Canada, Messico e Repubblica Dominicana, riferisce l’agenzia Efe, sebbene le linee telefoniche di emergenza consolari siano rimaste operative.

Nel Paese, le tensioni sono aumentate soprattutto da quando il primo ministro Ariel Henry ha annunciato un aumento del prezzo del carburante all’inizio di questa settimana, un fatto che minaccia di far precipitare il paese più povero delle Americhe in un caos ancora peggiore di quello registrato nei mesi scorsi.

Le proteste antigovernative si moltiplicano e diventano sempre più ampie e violente a Port-au-Prince e in altre grandi città di Haiti, con saccheggi, barricate in strada e scontri con la polizia che hanno portato alla totale paralisi delle attività e alla chiusura di uffici pubblici, trasporti, negozi e banche.

Nelle mobilitazioni nella capitale, a cui hanno partecipato migliaia di persone, ieri i manifestanti gridavano «andiamo al supermercato, Ariel Henry pagherà» per annunciare i loro saccheggi. Il principale prodotto depredato è il cibo, in un Paese dove 4,9 milioni di persone, che rappresentano il 43 per cento della popolazione, hanno bisogno di aiuti umanitari per poter vivere.

Con le proteste, i manifestanti vogliono far cadere il primo ministro Henry, il cui governo ha già aumentato per due volte in meno di un anno il prezzo del carburante, che scarseggia da almeno tre mesi. Un nuovo aumento aggraverà ulteriormente la situazione economica di una popolazione che già vive in estrema precarietà e in molti casi senza servizi di base come acqua, elettricità e salute. Haiti vive da anni una crisi socio-politica ed economica senza precedenti, segnata dall’aumento delle guerre tra bande, attentati, omicidi, rapinestupri e sequestri.

