Hailey Bieber asegura no haber 'robado' a Justin de Selena Gómez

La esposa de Justin Bieber y modelo estadounidense, Hailey Bieber, aseguró que ella nunca ‘le robó’ al cantante a la exartista de Disney, Selena Gómez.

A través del podcast Call her Daddy, Hailey Bieber abordó la relación entre Justin y su expareja, por primera vez.

No es secreto que Justin y Selena vivieron una de las relaciones más intensas, problemáticas y mediáticas dentro de la industria.

Es así como muchos fans han generado polémica en el comienzo de la relación entre la modelo y el cantante canadiense.

«La gente estaba obsesionada con que [Justin y Selena] estuvieran juntos», señaló la presentadora Alex Cooper. «¿Alguna vez estuviste con Justin románticamente al mismo tiempo que ella?»

«Esto es tan loco que, literalmente, nunca he hablado de esto. Gran parte del odio y la perpetuación provienen de ‘Oh, lo robaste’. Se trata de que la gente sepa la verdad, porque hay una verdad», respondió Hailey Bieber.

La modelo asegura que ella no estuvo con Justin cuando éste aún era novio de Selena.

Hasta ahora, estas han sido las únicas declaraciones públicas que ha hecho la esposa del cantante al respecto.

Hailey Bieber hablará completamente sobre el tema cuando se estrene el capítulo del podcast en el que aparece.

THIS WEDNESDAY 9/28 Hailey Bieber opens up about the public-generated controversy between her and her husband's ex. Hailey makes it clear she wants to discuss this one time and one time only…on Call Her Daddy. pic.twitter.com/TXuc5WuXBg

