Hagobian afirmó que no avala «ni la invasión» de Rusia a Ucrania «ni el referéndum»; Pereira dijo que va a «charlar con él» Publicado el 27 de septiembre de 2022 Partidos políticos 3 minutos de lectura El presidente del FA expresó que la actitud del integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales fue un error, pese a que no asistió a la instancia electoral en representación de la fuerza política. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El dirigente de Asamblea Uruguay (AU) Sebastián Hagobian, integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), afirmó que no avala «ni la invasión» de Rusia a Ucrania «ni el referéndum» que desde el domingo impulsa Rusia en los territorios ocupados para efectivizar su anexión y al que asistió como observador, aunque gran parte de la comunidad internacional desconoce la instancia electoral. Esto se dio en un contexto en el que tanto su fuerza política como el gobierno de Luis Lacalle Pou manifestaron rechazo a su participación, pese a que Hagobian aclaró que no asistió en representación del FA ni de AU, sino a título personal.

Hagobian, que también es presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe-Juvenil y que trabaja en la División de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, asistió como observador al referéndum que se llevó a cabo en las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón hasta el martes. En medio de las críticas por esta situación, Hagobian declaró a la diaria : «Con haber observado no validé la guerra ni el referéndum».

Según dijo, está presente en Rusia en un período de licencia en su trabajo para asistir a «una actividad académica en carácter de magíster en relaciones internacionales». Manifestó que el taller al que asistió se enmarca «en el conflicto de Azerbaiyán a Armenia» y que aprovechó la instancia para «tener contacto con diputados» de Rusia «por el tema de la necesidad» de que ese país «tome una actitud más activa ante la eventual invasión de Azerbaiyán contra Armenia».

En ese contexto, aseguró, recibió una invitación para observar el referéndum con sus «propios ojos» y le «pareció bien aceptarlo» para «saber de primera mano lo que está pasando» en el territorio. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de «acabar con el uso de la fuerza» y en que para que un referéndum tenga validez esta debe darla «la comunidad internacional» y que las partes involucradas «acepten de antemano el resultado», algo que no ocurrió. Por tanto, señaló que este referéndum «es clarísimo que no llega a buen puerto».

Quien también hizo declaraciones sobre este tema en la jornada del martes fue el presidente del FA, Fernando Pereira, quien afirmó, como ya lo había hecho la fuerza política a través de un comunicado , que Hagobian «no está en representación del FA» en Rusia y que ahora está «esperando que llegue para charlar con él», porque, más allá de su concurrencia a título personal, «si tiene una representación permanente por la Carifa, tiene que tener determinados cuidados».

«No estamos de acuerdo con esos referéndums», dijo Pereira sobre la posición del FA, y consideró la participación de Hagobian como un error. Manifestó que ahora resta «escuchar las explicaciones», pero, antes de eso, «no hay por qué juzgar a alguien que no está». «Es un buen compañero del FA y errores hemos cometido todos», apuntó.

La cancillería se desmarca El lunes por la noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado para rechazar una nota publicada por el Ministerio de la Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania en la que Uruguay aparece como uno de los países que avalan con su participación la legitimidad de los referéndums organizados por Rusia.

«En forma alguna el gobierno uruguayo ha manifestado apoyo a dichos referéndums, ni han existido acciones o declaraciones que de forma directa o indirecta permitan suponer que las autoridades nacionales avalan estos pronunciamientos a todas luces ilegales», comienza el comunicado de la cancillería.

Desde el ministerio, se detalla que «Uruguay no ha enviado observadores para dichos referéndums» y se sostiene que «la participación individual del Señor Sebastián Hagobian, integrante del Frente Amplio, no compromete ni afecta en nada la posición del Estado uruguayo y su gobierno en torno a este tema», y subraya que «así lo ha dejado en claro ante las autoridades de Ucrania».

En declaraciones a El Observador , el cónsul honorario de Ucrania, Diego Guadalupe, dijo que el mensaje del ministerio ucraniano no apuntaba al gobierno uruguayo, sino en particular al miembro del FA. «No existe ningún conflicto o controversia de Ucrania respecto de la posición de Uruguay en cuanto a la invasión rusa», dijo Guadalupe.

Agregó que Hagobian «no tiene representación oficial de ningún tipo ni Ucrania lo ha acreditado de forma oficial en ninguna representación de nada», y opinó: «Es más, el ciudadano, más que observador, adquirió la calidad de colaboracionista con la visión rusa. Y en ese carácter sería observado por las autoridades ucranianas».

