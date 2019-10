Hagibis: media, almeno 26 le vittime e 15 i dispersi

Entornointeligente.com /

(ANSA) — ROMA, 13 OTT — E’ di almeno 26 morti e 15 dispersi l’ultimo bilancio fornito dai media giapponesi delle vittime causate dal passaggio del potente tifone Hagibis sul Giappone con raffiche di vento che hanno raggiunto i 216 km all’ora. Il governo ha messo in campo ben 27 mila uomini delle Forze di Autodifesa per ricercare gli eventuali sopravvissuti ed aiutare le popolazioni, soprattutto rurali, in seguito allo straripamento di fiumi e l’allagamento di vaste aree dell’arcipelago.

