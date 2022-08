Haddad Maia alcanzó su primera final WTA 1.000

Entornointeligente.com /

CARACAS.- La brasileña Beatriz Haddad Maia, número 24 del ránking mundial, se impuso este sábado por 6-4 y 7-6(7) a la checa Karolina Pliskova, número 14, y se clasificó para la final del torneo de Toronto, la primera de su carrera en un WTA 1.000.

— US Open Tennis (@usopen) August 14, 2022 Maia se convirtió en la primera brasileña en alcanzar una final en un torneo WTA 1.000 y peleará este domingo contra la rumana Simona Halep, quien eliminó a la estadounidense Jessica Pegula.

La nacida en Río de Janeiro está siendo protagonista de un torneo extraordinario en el que también fue capaz de eliminar a la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo. Lleva 17 victorias en el circuito desde el pasado junio, la segunda mejor marca detrás de los veinte triunfos de la francesa Carolina García.

Superó a una Pliskova que tenía notablemente más experiencia a estas alturas de los torneos 1.000 al disputar su decimotercera semifinal. Además, la checa había sido finalista el año pasado en este torneo.

Haddad Maia le sacó el máximo provecho a su brillante arranque con el saque y logró dos breaks ante Pliskova en el primero y en el quinto juego para abrirse el camino hacia un 6-4.

También tuvo el mérito de no dejar de luchar en la segunda manga, cuando parecía que su rival tuviera el juego bajo control. La checa se escapó hacia el 5-2, pero en ese momento se atascó y perdió su saque con el 5-4 a favor, cuando servía para empatar el encuentro.

Maia forzó el desempate y anuló una bola de set con un 6-7 adverso antes de blindar su billete para la final con un 9-7. Se medirá este domingo con Halep, contra la que tiene un balance de dos derrotas por una sola victoria.

